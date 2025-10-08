الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
هندرسون يرفض اتهامات المجاملة

هندرسون يرفض اتهامات المجاملة
8 أكتوبر 2025 10:52

لندن (رويترز)

ردّ لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون، على منتقدي قرار المدرب توماس توخيل باستدعائه لتشكيلة منتخب إنجلترا لكرة القدم، مؤكداً أنه لا يزال يلعب على أعلى المستويات.
ولم يكن هندرسون قد خاض أي مباراة مع منتخب إنجلترا لمدة 16 شهراً، حين استدعاه المدرب الألماني لتشكيلته الأولى في مارس الماضي، وذلك بعدما أشاد توخيل بلاعب الوسط وعقليته الانتصارية، مثمناً صفاته القيادية.
وقال هندرسون (35 عاماً)، الذي خاض أربع مباريات مع منتخب إنجلترا منذ ذلك الحين، وانضم للقائمة المقرر أن تواجه ضيفه منتخب ويلز ودياً ومضيفه منتخب لاتفيا في تصفيات كأس العالم، إنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه على أرض الملعب.
وقال قائد إنجلترا السابق للصحفيين: «أظهرت على مدى سنوات طويلة ما يمكنني تقديمه لمنتخب إنجلترا، وما زلت ألعب على أعلى المستويات. كل شخص خارج الملعب حر في رأيه وكذلك وسائل الإعلام، لكن رأي المدرب والجهاز الفني وزملائي هو أكثر ما يهمني. لو سألتهم عن رأيهم إذا كان وجودي هنا لمؤازرة الفريق فقط، فإنني لا أعتقد أن أحد أفضل المدربين في أوروبا سيختارني لمجرد القيام بذلك. أنا هنا من أجل الأداء، سواء كان ذلك في التدريبات اليومية أو في المباريات. مهمتي الرئيسية هي مساعدة الفريق». 
وعاد هندرسون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب لمدة عامين، بعد أن غادر ليفربول في 2023 إلى نادي الاتفاق السعودي في خطوة قوبلت بانتقادات شديدة واستمرت ستة أشهر فقط. وانضم لاحقاً إلى أياكس أمستردام.
ورداً على سؤال حول العامين الأخيرين من مسيرته، قال هندرسون: «إذا سألت الكثير من اللاعبين عندما يتركون نادياً لعبوا فيه لفترة طويلة - وليس فقط ليفربول - أعتقد أنهم سيقولون إن الأمر كان صعباً. مع مرور الوقت، تتغير الأمور وتتأقلم. لكنني أودّ القول... لو عاد بي الزمن كنت سأتخذ قرارات مختلفة.
أضاف: «يمكنك أن تنظر إلى الوراء وتفكر، ربما كان بوسعي فعل هذا بشكل مختلف، لكن كانت هناك عدة أسباب لذلك، ولم تكن مجرد نزوة. في النهاية، جعلتني هذه التجارب لاعباً أفضل وأكثر قوة».

جوردان هندرسون
توماس توخيل
منتخب إنجلترا
