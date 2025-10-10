«الدقائق الصفرية» تضع «موهبة الريال» في مفترق طرق

معتز الشامي (أبوظبي)

انضم إندريك إلى ريال مدريد وسط توقعات كبيرة بسمعته في البرازيل كأحد أبرز المواهب في نادي بالميراس منذ عقود، واستثمر النادي الملكي 47.5 مليون يورو لتأمين توقيع المهاجم في ديسمبر 2022، لينتقل إندريك رسمياً إلى العاصمة الإسبانية في يوليو 2024 بعد بلوغه الثامنة عشرة.

وكما هو متوقع، قورن إندريك برونالدو وبيليه مع تصاعد الضجة الإعلامية حوله بعدما برز في بالميراس، وأصبح المهاجم قصير القامة رابع أصغر لاعب في تاريخ السيليساو عندما ظهر لأول مرة ضد كولومبيا عام 2023، وسرعان ما ترك بصمة على الساحة الدولية بتسجيله أهداف خارج أرضه ضد إنجلترا وإسبانيا.

ومع ذلك، لم يدرج إندريك في تشكيلة كارلو أنشيلوتي للمباريات الدولية القادمة للبرازيل بسبب وضعه مع ريال مدريد، حيث يعاني إندريك من صعوبة في اللعب منذ انتقاله إلى مدريد، ولم يشارك ولو لدقيقة واحدة هذا الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو، مع اقتراب موعد اتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبله في يناير.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد، لم يبدأ إندريك سوى 8 مباريات، واقتصر دوره المؤثر كبديل، حيث شارك البرازيلي في 37 مباراة مع ريال مدريد في موسمه الأول، لكنه لم يلعب سوى 847 دقيقة، أي أقل من 10 مباريات كاملة.

وسجل إندريك 7 أهداف خلال تلك الدقائق، لكنه لم يشارك على الإطلاق هذا الموسم. أبعدته إصابة في أوتار الركبة عن كأس العالم للأندية والمباريات الخمس الأولى من هذا الموسم، لكنه استعاد لياقته البدنية قبل شهر تقريباً، لكنه ظل بديلاً على دكة الاحتياط في آخر 5 مباريات لريال مدريد.

وقبل المباراة الأخيرة أمام فياريال، في الدوري الإسباني، ألمح ألونسو إلى أن إندريك قد ينافس قريباً على اللعب أساسياً، لكن هذا يبدو غير واقعي، حيث تركه مدرب ريال مدريد على مقاعد البدلاء خلال الفوز 3-1.

وقال ألونسو عن البرازيلي الشاب: "لديه فرصة ليكون أساسياً في المستقبل القريب، إنه قادم من إصابة طويلة الأمد، لكنه يتدرب جيداً منذ بضعة أسابيع، والأمر يتعلق فقط بإيجاد السياق المناسب في المباراة ليشارك، لديه غريزة تسجيل أهداف، وإنهاء حاسم. المنافسة شرسة. لكن دوره سيأتي لا محالة"

وستصل مسيرة إندريك مع ريال مدريد إلى مفترق طرق في يناير، ويواجه قراراً حاسماً. حيث يسعى اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً جاهداً لاستعادة مكانه في تشكيلة البرازيل قبل كأس العالم 2026، لكن أحلامه لن تتحقق إذا ما ظل احتياطياً في ريال مدريد.

وتثير فرصة خروج البرازيلي من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وقد حثه أسطورة ريال مدريد، جوتي، على إيجاد ناد يلعب فيه بانتظام، حيث صرح قائلاً: "إذا لم تُتح له أي فرص بين الآن وديسمبر، فأعتقد أن أفضل خيار له هو الرحيل لمواصلة التطور. بالنسبة للاعب شاب، أفضل شيء هو الحصول على وقت للعب".

ويتصدر فريق وستهام الإنجليزي سباق التعاقد مع إندريك على سبيل الإعارة، فيما رغب ريال سوسيداد وفالنسيا في استعارته خلال الصيف، وقد يجددان الاهتمام به، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولم يكن إندريك يرغب في مغادرة ريال مدريد في الصيف، حيث أتيحت له فرصة الانضمام إلى ريال سوسيداد على سبيل الإعارة، لكن الإصابة قضت على أي أمل في ذلك، لكن موقفه قد يتغير في يناير، حيث تتزايد احتمالية خروجه على سبيل الإعارة خلال الشتاء.