أبوظبي تُتوج أبطال «جراند بريكس» للتزلج الاستعراضي

أبوظبي (وام)

أسفرت منافسات اليوم الختامي من بطولة «جراند بريكس» للناشئين 2025 للتزلج الاستعراضي، إحدى بطولات الاتحاد الدولي في محطتها قبل الأخيرة، عن صدارة أميركية لفئتي الفردي والزوجي.

واحتضنت أبوظبي فعاليات البطولة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة، في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للتزلج، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتصدر الأميركي ليكسوز كازان اكي فئة الفردي رجال بمشاركة 22 لاعباً، وجاء ثانياً البلجيكي دينس كرو، وثالثاً الياباني سينا تاكا هاشي.

وهيمن متسابقو الولايات المتحدة الأميركية على فئة الزوجي، بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة، بفوز كل من هنا ماريا ودانيل فيسلكهين بالمركز الأول، وحقق الثنائي الفرنسي دانيا ماودين، وذيوا بوقيت المركز الثاني، وجاء ثالثاً الزوجي الإيطالي زوا بنجي، ودانيال باسيل.

توج الفائزين، هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، وجمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد، ونجوى النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقال هامل القبيسي إن نجاح البطولة في محطتها العالمية قبل الأخيرة، يجسد مكانة دولة الإمارات وقدراتها التنظيمية المميزة، ويواكب خطط وبرامج الاتحاد لتأسيس قاعدة صلبة من العناصر الواعدة، وفق أفضل المؤشرات التنافسية العالمية، بدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس الاتحاد.

وأوضح أن تأهل اللاعبة الإماراتية ماري بير ويرت إلى بطولة العالم للناشئين «إستونيا 2026»، يتوج الجهود الاستراتيجية للاتحاد في توفير البيئة المثالية لإعداد الأبطال، وتطوير قدراتهم.