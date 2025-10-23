الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دوري أبطال أوروبا يدخل التاريخ بـ «القياسية 71»!

دوري أبطال أوروبا يدخل التاريخ بـ «القياسية 71»!
23 أكتوبر 2025 14:57

 
برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان رسمي، أن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع دخلت التاريخ، مسجلة رقماً قياسياً لأعلى جولة تسجيلاً للأهداف.
وشهدت الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا تسجيل71 هدفاً في 18 مباراة، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان جرى تسجيله في الجولة الافتتاحية للموسم نفسه بـ 67 هدفاً.
وأبرز ما ميز هذه الجولة هو الارتفاع الكبير في عدد الأهداف، حيث شهدت ست مباريات منها تسجيل خمسة أهداف أو أكثر.
وتصدر حامل اللقب، باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة الأهداف بفوزه الساحق 7-2 على مضيفه باير ليفركوزن الألماني، فيما تبعته نتائج كبيرة أخرى شملت فوز برشلونة الإسباني 6 -1 على أولمبياكوس اليوناني بجانب فوز آيندهوفن الهولندي 6 -2 على نابولي الإيطالي، وفوز بوروسيا دورتموند الألماني 4-2 على كوبنهاجن الدنماركي وتشيلسي الإنجليزي 5- 1 على أياكس أمستردام الهولندي، وفوز ليفربول الإنجليزي على آينتراخت فرانكفورت الألماني 5 -1.
وأوضح «اليويفا» أن الإحصائيات تشمل جميع مباريات مرحلة المجموعات التي لعبت بين مواسم 1993-1992 و2024 - 2023، بالإضافة إلى مباريات مرحلة الدوري التي انطلقت من موسم 2024-2025 ولم يقتصر تحطيم الأرقام القياسية على جولة واحدة، بل امتد إلى الموسم ككل، فقد سجل موسم 2024-2025 إجمالي 618 هدفاً في 189 مباراة، وهو رقم قياسي جديد لأكبر عدد من الأهداف، وأعلى معدل تهديفي في المباراة الواحدة، حيث بلغ المعدل 27. 3 هدف في المباراة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 24. 3 هدف في المباراة الواحدة بموسم 2020 -2021.

