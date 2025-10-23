الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
جزيرة «فاهد» تحتضن التزلج الشراعي في مياه فيروزية وساحل مبهر

جزيرة «فاهد» تحتضن التزلج الشراعي في مياه فيروزية وساحل مبهر
23 أكتوبر 2025 19:05

 
أبوظبي (الاتحاد)
يستعد أكثر من 150 لاعباً من نخبة محترفي التزلج الشراعي للانطلاق في منافسات بطولة العالم للتزلج الشراعي ضمن مهرجان جزيرة فاهد للرياضات المائية، الذي ينطلق السبت ويستمر حتى 2 نوفمبر، وحضر الافتتاح الرسمي على جزيرة فاهد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بمشاركة مجموعة من الرياضيين والشركاء والضيوف.
ويُنظَّم المهرجان بالشراكة مع الدار ومجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة موانئ أبوظبي، ليقدّم تجربة فريدة تحتضنها شواطئ جزيرة فاهد ذات المياه الفيروزية والساحل المبهر، وتضم الفعالية برنامجاً رياضياً عالمياً يجمع بين التزلج الشراعي وتزلج الجناح والتزلج الكهربائي والتزلج الهيدروفويلي والتزلج على الأمواج والتزلج الحر إلى جانب أنشطة مجتمعية تفاعلية وتجارب حماسية تناسب مختلف الأعمار.
وسيقدّم نخبة من أبطال العالم في الرياضات المائية عروضاً استعراضية مشوّقة تتضمن قفزات ودورانات وحركات حرة مبهرة. ومن بين أبرز المشاركين الفرنسية كيلي بيلوفر والإسباني بورخا فيّلون والأميركي جاستن تشايت، الذين يسعون إلى تحقيق مراكز متقدمة في فئاتهم المختلفة، إلى جانب المتزلج الإماراتي محمد المنصوري وفريدريك تشيزني المقيم في أبوظبي، واللذين يتطلعان إلى تسجيل أفضل أداء لهما هذا الموسم.
يجمع المهرجان بين الرياضة ونمط الحياة والترفيه، ويقدّم مزيجاً متكاملاً من المنافسات العالمية والعروض الحية والأنشطة العائلية الممتعة، ويتيح المهرجان لعشّاق الرياضات البحرية المشاركة في أنشطة عملية بإشراف مدربين محترفين، من بينها التزلج الشراعي وتزلج الجناح والتجديف واقفاً والتزلج على الماء وركوب الألواح النفاثة. كما يستضيف المهرجان ورش عمل للبالغين، تشمل التزلج الشراعي وتزلج الجناح والتزلج الكهربائي والتزلج على الماء مما يمنح المشاركين فرصة فريدة للتعلّم من نخبة الرياضيين العالميين.

