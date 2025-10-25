الظفرة يحتج على «قرارات المُلا» أمام الوحدة في الكأس

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تقدم نادي الظفرة باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة، على خلفية القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام مضيفه الوحدة في دور الـ16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي أدارها طاقم تحكيم بقيادة الدولي يحيى الملا.

وانتهت المباراة بفوز الوحدة 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، في مواجهة شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل، كان أبرزها إلغاء ركلة جزاء للظفرة، واحتساب أخرى للوحدة بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR).

وعلمت «الاتحاد» أن إدارة الظفرة تدرس حالياً خيار الاستعانة بأطقم تحكيم أجنبية في عدد من مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة من الموسم، سعياً لضمان أكبر قدر من الحياد والشفافية في إدارة اللقاءات.

وأوضح النادي في احتجاجه أن أبرز الحالات محل الجدل تمثلت في الدقيقة 40، عندما ألغى الحكم هدفاً صحيحاً لمصلحة الظفرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، رغم أن الكرة وصلت إلى لاعب الفريق من مدافع الوحدة، ما يجعل القرار غير دقيق من وجهة نظر إدارة النادي.

كما أشار الظفرة في احتجاجه إلى الحالة الثانية في الدقيقة 102، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، في احتكاك وصفه النادي بالعادي، مؤكداً أن القرار غيّر مجرى المباراة وأثر معنوياً على أداء اللاعبين، في وقت كان فيه الفريق مسيطراً على مجريات اللقاء.

وأكدت إدارة الظفرة في ختام احتجاجها تقديرها الكبير لجهود لجنة الحكام وسعيها الدائم لتطوير منظومة التحكيم في الدولة، لكنها شددت على أن بعض القرارات التي اتخذت خلال المباراة أثرت بشكل مباشر على نتيجتها، مشيرة إلى أن التظلم المقدم لا يُعد اعتراضاً على النتيجة النهائية، وإنما يهدف إلى مراجعة الحالات التحكيمية لضمان العدالة مستقبلاً وحفظ حقوق النادي وفق اللوائح والأنظمة.