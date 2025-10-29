الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولي الكاراتيه» يمنح الزعابي وعزازي الشارة البرونزية في التحكيم

«دولي الكاراتيه» يمنح الزعابي وعزازي الشارة البرونزية في التحكيم
29 أكتوبر 2025 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
منح الاتحاد الدولي للكاراتيه الحكمين الدوليين جابر جاسم الزعابي، رئيس لجنة حكام الإمارات، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، ومحمد عزازي، مقرر لجنة الحكام، الشارة البرونزية في التحكيم الدولي، تقديراً لمسيرتهما الحافلة وجهودهما المتميزة في منظومة التحكيم خلال السنوات الـ10 الماضية، وجرى التكريم خلال التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نخبة من أبرز حكّام اللعبة على مستوى العالم.
أوضح الاتحاد الدولي أن هذا التكريم يأتي بمناسبة مرور 10 سنوات على انضمام الزعابي وعزازي إلى قائمة الحكام الدوليين، وإدارتهما لمختلف بطولات العالم منذ عام 2015، في تأكيد على التزامهما وتميّزهما في تمثيل دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.
وقدم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، التهنئة للحكمين، معرباً عن اعتزازه بما حققاه من إنجازات نوعية، ومؤكداً أن هذا التكريم يعكس المكانة المرموقة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي في المحافل الدولية.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يطلع على نتائج بطولة الدوري العالمي للكاراتيه
الإمارات تشارك بـ6 لاعبين في «تأهيلية باريس» لمونديال الكاراتيه
الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
دوري الكاراتيه
الاتحاد الدولي للكاراتيه
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©