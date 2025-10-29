«دولي الكاراتيه» يمنح الزعابي وعزازي الشارة البرونزية في التحكيم



أبوظبي (الاتحاد)

منح الاتحاد الدولي للكاراتيه الحكمين الدوليين جابر جاسم الزعابي، رئيس لجنة حكام الإمارات، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، ومحمد عزازي، مقرر لجنة الحكام، الشارة البرونزية في التحكيم الدولي، تقديراً لمسيرتهما الحافلة وجهودهما المتميزة في منظومة التحكيم خلال السنوات الـ10 الماضية، وجرى التكريم خلال التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نخبة من أبرز حكّام اللعبة على مستوى العالم.

أوضح الاتحاد الدولي أن هذا التكريم يأتي بمناسبة مرور 10 سنوات على انضمام الزعابي وعزازي إلى قائمة الحكام الدوليين، وإدارتهما لمختلف بطولات العالم منذ عام 2015، في تأكيد على التزامهما وتميّزهما في تمثيل دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.

وقدم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، التهنئة للحكمين، معرباً عن اعتزازه بما حققاه من إنجازات نوعية، ومؤكداً أن هذا التكريم يعكس المكانة المرموقة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي في المحافل الدولية.