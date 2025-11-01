الأحد 2 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
هالاند.. «شخصية الجوكر» لمقالب «الهالوين» في مانشستر

هالاند.. «شخصية الجوكر» لمقالب «الهالوين» في مانشستر
1 نوفمبر 2025 17:04

لندن (أ ب)

بدا إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، متقمصاً شخصية «الجوكر» بشكل رائع، ولكنه على الأغلب لن يحصد أية جوائز على أدائه التمثيلي.
وحتى مع المكياج والشعر الأخضر، لم يخدع هالاند أحداً أثناء زيارته لبعض المتاجر في منطقة مانشستر ضمن مقالب عيد الهالوين.
وسأل أحد الأشخاص عندما اقترب منه هالاند في محطة وقود: «هل أنت الفتي الذي يلعب في مانشستر سيتي؟» وقام المهاجم الدولي بتوثيق المغامرة على قناته بموقع «يوتيوب».
وفي أحد المتاجر، اشترى حفاضات وعبوة بطاقات التداول الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يظهر هالاند على التغليف.
في مقطع الفيديو مع صديقته إيزابيل هاوجسينج يوهانسن، قال هالاند: «إنها ليلة ما قبل الهالوين، لذلك سنرتدي بعض الأزياء».
وأضاف: «لم يسبق لي أن ارتديت زي شخصية من قبل، هذه هي المرة الأولى»، بينما كان فنان مكياج يضيف ندوباً على وجهه لتحويله إلى الشخصية الخيالية الشريرة، ثم توجه هالاند إلى مرآة الحائط لإلقاء نظرة أقرب، وقال: «هذا يبدو رائعاً»، وضحك ضحكة شريرة.

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
مانشستر
الهالوين
