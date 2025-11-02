موسيالا يقترب من العودة إلى بايرن ميونيخ



برلين (د ب أ)



قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن صانع ألعاب الفريق، جمال موسيالا، يعود إلى اللعب قبل نهاية العام، بعد تعافيه من الإصابة الشديدة التي تعرّض لها في يوليو الماضي.

وكان موسيالا تعرّض لكسر في الكاحل والشظية، خلال مواجهة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية، وعاد مؤخراً إلى تدريبات العدو.

وقال إيبرل في تصريحات لقناة «سكاي»: «نعتقد بأنه يستطيع العودة للفريق في ديسمبر، يمكنه التدرب لدقائق من أجل استعادة لياقته بنسبة 100% في يناير».

ويُعد موسيالا واحداً من ثلاثة لاعبين يغيبون عن البايرن لفترة طويل، إلى جانب كلٍّ من المدافع الياباني هيروكي إيتو والظهير الأيسر ألفونسو ديفيز.

وستُعزز عودة اللاعبين المصابين قدرة بايرن ميونيخ، خاصة بعدما حقق الفوز في أول 15 مباراة له بالموسم، وهو إنجاز غير مسبوق في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.