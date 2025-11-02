الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موسيالا يقترب من العودة إلى بايرن ميونيخ

موسيالا يقترب من العودة إلى بايرن ميونيخ
2 نوفمبر 2025 09:46


برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
كولن يصالح جماهيره برباعية أمام هامبورج
أوزون يغيب عن فرانكفورت أمام نابولي


قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن صانع ألعاب الفريق، جمال موسيالا، يعود إلى اللعب قبل نهاية العام، بعد تعافيه من الإصابة الشديدة التي تعرّض لها في يوليو الماضي.
وكان موسيالا تعرّض لكسر في الكاحل والشظية، خلال مواجهة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية، وعاد مؤخراً إلى تدريبات العدو.
وقال إيبرل في تصريحات لقناة «سكاي»: «نعتقد بأنه يستطيع العودة للفريق في ديسمبر، يمكنه التدرب لدقائق من أجل استعادة لياقته بنسبة 100% في يناير».
ويُعد موسيالا واحداً من ثلاثة لاعبين يغيبون عن البايرن لفترة طويل، إلى جانب كلٍّ من المدافع الياباني هيروكي إيتو والظهير الأيسر ألفونسو ديفيز.
وستُعزز عودة اللاعبين المصابين قدرة بايرن ميونيخ، خاصة بعدما حقق الفوز في أول 15 مباراة له بالموسم، وهو إنجاز غير مسبوق في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
جمال موسيالا
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©