الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح فخور بـ «الهدف 250» مع ليفربول

صلاح فخور بـ «الهدف 250» مع ليفربول
2 نوفمبر 2025 13:57

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هدفان مذهلان لهالاند.. «ثلاثية» تمنح «السيتي» وصافة «البريميرليج»
وستهام يمنح سانتو «الفوز الأول»


أكد النجم المصري محمد صلاح أهمية الفوز الذي حققه فريقه ليفربول على أستون فيلا 2 - صفر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح ليفربول في تصحيح مساره بعد أربع هزائم متتالية.
وأحرز محمد صلاح وريان جرافينبرخ هدفي ليفربول في الدقيقتين 45 و58.
وحقق ليفربول فوزه السادس بعد أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب، متخلفاً بفارق الأهداف عن بورنموث، ثاني الترتيب، الذي سيواجه مانشستر سيتي، اليوم الأحد.
ويرفع هذا الفوز من معنويات الفريق الإنجليزي قبل مواجهتين من العيار الثقيل، عند استضافة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، ثم الخروج لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة.
وقال صلاح لشبكة «تي أن تي سبورتس»: «من المهم للغاية تحقيق الفوز، فقد تعرضنا لبعض الخسائر في الدوري الممتاز ودوري الأبطال، أنا سعيد لأننا عدنا إلى الطريق الصحيح الآن، وهي دفعة قوية قبل بعض المباريات المهمة».
وأضاف قائد منتخب مصر: «إنه موسم صعب جداً بالنسبة لنا، لأن لدينا بعض اللاعبين الجدد، وهم لاعبون جيدون جداً، لكنهم يحتاجون وقتاً للتكيف، لقد خسرنا بعض اللاعبين أيضاً، يستغرق الأمر وقتاً للتأقلم ومعرفة أسلوب لعب بعضنا البعض، لكن كل شيء سيكون على ما يرام».
وبمناسبة وصوله إلى 250 هدفاً مع ليفربول، قال صلاح: «إنه شعور عظيم أن أسجّل أهدافاً لنادٍ كبير، وهو أمر لا أعتبره من المسلمات، أنا فخور جداً وسعيد بهذا الإنجاز».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أستون فيلا
محمد صلاح
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©