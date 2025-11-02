صلاح فخور بـ «الهدف 250» مع ليفربول



لندن (د ب أ)



أكد النجم المصري محمد صلاح أهمية الفوز الذي حققه فريقه ليفربول على أستون فيلا 2 - صفر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح ليفربول في تصحيح مساره بعد أربع هزائم متتالية.

وأحرز محمد صلاح وريان جرافينبرخ هدفي ليفربول في الدقيقتين 45 و58.

وحقق ليفربول فوزه السادس بعد أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب، متخلفاً بفارق الأهداف عن بورنموث، ثاني الترتيب، الذي سيواجه مانشستر سيتي، اليوم الأحد.

ويرفع هذا الفوز من معنويات الفريق الإنجليزي قبل مواجهتين من العيار الثقيل، عند استضافة ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، ثم الخروج لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد، في الجولة الحادية عشرة.

وقال صلاح لشبكة «تي أن تي سبورتس»: «من المهم للغاية تحقيق الفوز، فقد تعرضنا لبعض الخسائر في الدوري الممتاز ودوري الأبطال، أنا سعيد لأننا عدنا إلى الطريق الصحيح الآن، وهي دفعة قوية قبل بعض المباريات المهمة».

وأضاف قائد منتخب مصر: «إنه موسم صعب جداً بالنسبة لنا، لأن لدينا بعض اللاعبين الجدد، وهم لاعبون جيدون جداً، لكنهم يحتاجون وقتاً للتكيف، لقد خسرنا بعض اللاعبين أيضاً، يستغرق الأمر وقتاً للتأقلم ومعرفة أسلوب لعب بعضنا البعض، لكن كل شيء سيكون على ما يرام».

وبمناسبة وصوله إلى 250 هدفاً مع ليفربول، قال صلاح: «إنه شعور عظيم أن أسجّل أهدافاً لنادٍ كبير، وهو أمر لا أعتبره من المسلمات، أنا فخور جداً وسعيد بهذا الإنجاز».