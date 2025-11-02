الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بايرن ميونيخ يعلن عن إيرادات قياسية

بايرن ميونيخ يعلن عن إيرادات قياسية
2 نوفمبر 2025 19:23

ميونيخ (أ ف ب)

أعلن بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم عن إيرادات سنوية قياسية جديدة بلغت 978.3 مليون يورو «1.13 مليار دولار»، مع إعادة انتخاب رئيسه هربرت هاينر لـ «ولاية ثالثة» مدتها ثلاث سنوات.
وجاء الإعلانان خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي البافاري، حيث ارتفعت إيراداته لموسم 2024-2025 بنسبة 2.8% مقارنةً بالموسم السابق «978.3 مليون يورو مقابل 951.5 مليون يورو في الموسم السابق».
وحقق النادي ربحاً قدره 27.1 مليون يورو، بانخفاض عن 43.1 مليون يورو في موسم 2023-2024، و35.7 مليون يورو في الموسم الذي سبقه.
وصرح رئيسه التنفيذي يان كريستيان دريسن: «على الرغم من الأوقات العصيبة وسوق الانتقالات الذي يشهد تطوراً كبيراً، حققنا مرة أخرى إيرادات قياسية وربحاً قوياً».
وأضاف «هذا يُظهر القوة والصلابة الاستثنائية لنادينا، لسنا متقلبين، وبايرن ميونيخ مستقر».
وأعلن بطل الموسم الماضي أيضاً أن عدد أعضائه وصل إلى 432500 عضو، وهو الأعلى في تاريخ النادي ورقم قياسي عالمي، متجاوزاً بذلك عدد أعضاء بنفيكا البرتغالي البالغ 400 ألف عضو.
وأُعيد انتخاب هاينر بالتزكية، وحصل على دعم الأغلبية العظمى من الأعضاء المصوتين.
مع استثناءات قليلة، يُطلب من أندية كرة القدم الألمانية الالتزام بما يُسمى «قاعدة 50+1» التي تُلزم الأعضاء بالاحتفاظ بحصة مسيطرة في النادي.
وتضمن هذه القاعدة سيطرة الأعضاء والمشجعين على الأندية، وتمنع المستثمرين الخارجيين من الحصول على أغلبية الأصوات.
وكان هاينر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أديداس، خلف أولي هونيس في رئاسة بايرن ميونيخ في نوفمبر 2019، وأُعيد انتخابه للمرة الأولى في نوفمبر 2022، كان المرشح الوحيد للمنصب الأحد، وأُعيد انتخابه بأغلبية ساحقة من أصل 1990 عضواً حاضراً، حيث عارض انتخابه 85 عضواً، فيما امتنع 44 عضوا عن التصويت.
وتحدث هاينر خلال خطابه التقديمي للجمعية العمومية عن العديد من العقود التي قام النادي بتمديدها للاعبيه بينها صانع ألعابه الدولي جمال موسيالا، مطالباً قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو بتمديد عقده مع النادي.
وأضاف «قبل عام في هذا المكان، أعربت عن أملي في أن يحافظ بايرن ميونيخ على جمال موسيالا، جوزوا كيميش والكندي ألفونسو ديفيس، إدارة النادي قدمت هذا الطلب وبات بإمكان البايرن الاستمرار في البناء مع هؤلاء اللاعبين الثلاثة».
وأصبح موسيالا (22 عاماً) وديفيس (25 عاماً) مرتبطين مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030، أي بموسم أكثر من كيميش (30 عاماً).
وتابع أمام تصفيقات المتواجدين في الصالة «هذه التمديدات الثلاثة، مع تمديد عقد المدرب البلجيكي فانسان كومباني، هي إشارة على أن هناك شيئاً يكبر في البايرن، ولهذا السبب أقول أيضاً: «عزيزي دايو أوباميكانو، أدعوك طوعاً إلى القيام بالمثل».
وانضم أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ في نهاية عام 2021 قادما من لايبزج، بموجب عقد أولي من خمسة مواسم سينتهي في يونيو المقبل.
وبات المدافع البالغ من العمر 27 عاماً (34 مباراة دولية) ركيزة أساسية في دفاع النادي البافاري، ويشيد بعمل مدربه كومباني الذي كان قطب دفاع بدوره والذي مدد عقده قبل أسبوعين حتى صيف 2029.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
جمال موسيالا
فينسنت كومباني
