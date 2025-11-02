الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بيكر: كنت قريباً من تدريب سينر

بيكر: كنت قريباً من تدريب سينر
2 نوفمبر 2025 20:01

 
روما (د ب أ)

قال أسطورة التنس الألماني بوريس بيكر إنه كان قريباً من تدريب النجم الإيطالي يانيك سينر منذ حوالي أربع سنوات.
أضاف بيكر عبر صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية اليومية بأنه دخل في مفاوضات جدية مع سينر في أوائل عام 2022، ولكن الأمور تعطلت بسبب الحكم القضائي في بريطانيا وإدانته بالسجن بتهمة الإفلاس.
وأكد بيكر «هذا صحيح، قلت ليانيك لا يمكنني الالتزام معك، لأنني لم أكن أعرف ما سيحدث».
وأضاف النجم الألماني الفائز ببطولة ويمبلدون ثلاث مرات، والذي درب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بين عامي 2013 و2016، أنه رشح لسينر أسماء بعض المدربين، منهم الأسترالي دارين كاهيل، مدرب سينر منذ صيف 2022 .
ومنذ هذا التاريخ، توج سينر بأربعة ألقاب جراند سلام، ووصل لقمة التصنيف العالمي، وقد يستعيده مجدداً حال تتويجه بلقب بطولة باريس لتنس الأساتذة.
واستبعد بيكر، أن يكون مدرباً ليانيك سينر أو أي لاعب آخر خلال الفترة المقبلة. واختتم تصريحاته «أعيش مرحلة مختلفة من حياتي، عائلتي تكبر، ومرتبط بعمل جديد، ولا أريد السفر كثيراً، والعمل مدرباً للتنس، سيجعلني مقيداً».

 

التنس
ألمانيا
إيطاليا
بوريس بيكر
يانيك سينر
