الإثنين 3 نوفمبر 2025
الرياضة

أوزون يغيب عن فرانكفورت أمام نابولي

أوزون يغيب عن فرانكفورت أمام نابولي
2 نوفمبر 2025 20:45

 
فرانكفورت (د ب أ)

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، أن لاعبه الشاب كان أوزون يغيب عن مواجهة نابولي الإيطالي، الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا وما بعدها بسبب الإصابة.
وخرج أوزون بديلاً في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع هاينهايم 1-1، بالدوري الألماني، وقال فرانكفورت عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن اللاعب تعرض لإصابة عضلية وسيغيب لفترة.
وحظي أوزون «19 عاماً» ببداية قوية في الموسم الجاري، بعدما سجل ستة أهداف وصنع خمسة في كل البطولات.
وسيلعب فرانكفورت في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الألماني مع ماينز يوم الأحد بعد مباراة نابولي، ثم يأتي التوقف الدولي.

 

