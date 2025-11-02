«أبوظبي للرياضات المائية» يحصد 51 ميدالية في كأس العالم للسباحة بالزعانف



علي معالي (أبوظبي)



حقق نادي أبوظبي للرياضات المائية إنجازاً رائعاً في كأس العالم للسباحة بالزعانف، بحصد 51 ميدالية في «النسخة الخامسة» للبطولة، والتي تُقام في أبوظبي، بمشاركة 51 نادياً، يمثلون 21 دولة، وتوزعت حصيلة النادي بين 14 ذهبية، و20 فضية، و17 برونزية، ليتصدر الترتيب العام، وحل إنبي المصري في المركز الثاني بـ27 ميدالية بواقع 11 ذهبية، و8 فضية، و8 برونزية، وتبعه منتخب الإسماعيلية المصري وله 28 ميدالية «10 ذهبيات، و10 فضيات، و8 برونزيات».

وفي الترتيب العام لفئة الرجال، حل نادي أبوظبي للرياضات المائية في الصدارة، وإنبي وصيفاً، ومنتخب الإسماعيلية ثالثاً، وعلى مستوى الفتيات، فاز نادي إنبي بالمركز الأول، ونادي أبوظبي للرياضات المائية وصيفاً، وأكاديمية كروكوريل في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام المجمع لـ «المونديال»، جاء نادي أبوظبي للرياضات المائية في الصدارة، ومنتخب الإسماعيلية وصيفاً، وكاماس الروسي في المركز الثالث، وقام بتتويج الفائزين في اليوم الختامي، سامح نبيل الشاذلي، عضو الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، وحميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وألكسندر زاركوس، مدير اللجنة الفنية للسباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي.

عبر حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، عن سعادته بما تحقق من إنجازات في «النسخة الأولى» التي أقيمت على أرض الدولة، وقال: «بدأنا نجني ثمار العمل والجهد، وحصد الذهب والفضة والبرونز، وسط مشاركة نجوم من مختلف دول العالم».

أشاد حميد الهوتي بالتعاون الكبير مع مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد السباحة، وأيضاً الاتحاد الدولي في تنظيم حدث استثنائي بكل المقاييس، وقال: «ما تحقق من ميداليات بشكل عام يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو تقوية هذه الرياضة بالدولة، وأننا نملك مواهب مختلفة في الألعاب المائية كافة».

وأضاف: «جميع المشاركين أظهروا مستويات متميزة في المنافسات، ولم تكن هناك أي عقبات في تقديم حدث استثنائي بالفعل من الجهات كافة، وأن الاتحاد الدولي أشاد بما جرى على أرض أبوظبي من حدث تنظيم متميز، ولم تظهر أي شكوى، وهو ما يجعلنا نفخر بهذا التنظيم المثالي».