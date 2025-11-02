الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سابالينكا تسحق باوليني في الرياض

سابالينكا تسحق باوليني في الرياض
2 نوفمبر 2025 22:06

الرياض (رويترز)

استهلت أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً مشوارها في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بفوز ساحق 6-3 و6-1 على الإيطالية جاسمين باوليني، لتحقق انتصارها الخامس على التوالي أمام المصنفة الثامنة عالمياً.
ولعبت بطلة أميركا المفتوحة 11 ضربة إرسال ساحقة، وأحبطت باوليني بضربات قوية بالقرب من خطوط الملعب وتزايد إرهاق اللاعبة الإيطالية مع تقدم المباراة.
وحققت سابالينكا بذلك الفوز في 60 مباراة هذا العام.
وقالت سابالينكا «النتيجة ليست مهماً، أعرف أنه يجب أن أحافظ على تركيزي دائماً، إذا منحت باوليني فرصة ستسيطر على المباراة».
وأضافت «كنت مركزة وهادئة، وشعرت أن كل شيء تحت السيطرة».
وكسرت سابالينكا الفائزة بأربع بطولات كبرى إرسال منافستها لأول مرة بضربة خلفية مميزة لتتقدم 2-صفر.
وأزعجت باوليني المصنفة الأولى عالميا بضربات منخفضة في المنتصف، لترد سابالينكا عليها بضربات أمامية غريبة ارتطمت مرتين في الشبكة، لتحصل اللاعبة الإيطالية على كسر حاسم لتقلص الفارق مع اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء إلى 4-3.
لكن سابالينكا التي احتلت المركز الثاني بالبطولة الختامية في عام 2022، كسرت إرسال منافستها مرة أخرى لتتقدم 5-3، قبل أن تطلق أربع ضربات إرسال ساحقة في الشوط التالي لتحافظ على إرسالها وتنهي المجموعة الافتتاحية بنتيجة 6-3.
وفازت سابالينكا بالأشواط الأربعة التالية لتتقدم 4-صفر في المجموعة الثانية، ولم تتمكن باوليني التي بلغت نهائيين في البطولات الأربع الكبرى، من العودة.

التنس
السعودية
الرياض
أرينا سابالينكا
