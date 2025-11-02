كولن يصالح جماهيره برباعية أمام هامبورج



برلين (د ب أ)



عاد كولن إلى سكة الانتصارات بالدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه هامبورج 4-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وخسر كولون يوم الأربعاء الماضي أمام بايرن ميونيخ بنفس النتيجة، وكانت تلك الهزيمة هي الثانية في آخر ثلاث مباريات بكل البطولات، لكنه عاد لسكة الانتصارات مصالحاً جماهيره بعد الخروج من الكأس، ومحققاً فوزه الرابع ورافعاً رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع.

أما بالنسبة لهامبورج عاد إلى الهزائم مجدداً، بعدما فاز على هايدنهايم في بطولة الكأس الأسبوع الماضي، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم راجنار اتشي لفريق كولون في الدقيقة 25، وأضاف زميله فلوريان كاينتز الهدف الثاني في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 61 سجل جان لوك دومبي الهدف الوحيد لهامبورج، لكن الفريق تلقى ضربة كبيرة في المباراة بعد طرد اثنين من اللاعبين وهما مانويل فيراري وفابيو فييرا في الدقيقة 80 و83 على الترتيب.

واستغل كولون ذلك النقص العديد في تعزيز تقدمه وتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق سعيد إلا مالا، وبعد بخمس دقائق سجل ياكوب كامينسكي الهدف الرابع.