الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كولن يصالح جماهيره برباعية أمام هامبورج

كولن يصالح جماهيره برباعية أمام هامبورج
2 نوفمبر 2025 22:09

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أوزون يغيب عن فرانكفورت أمام نابولي
لاعب كوتبوس يصف تعرضه للإساءة بـ«الصدمة والعار»


عاد كولن إلى سكة الانتصارات بالدوري الألماني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه هامبورج 4-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.
وخسر كولون يوم الأربعاء الماضي أمام بايرن ميونيخ بنفس النتيجة، وكانت تلك الهزيمة هي الثانية في آخر ثلاث مباريات بكل البطولات، لكنه عاد لسكة الانتصارات مصالحاً جماهيره بعد الخروج من الكأس، ومحققاً فوزه الرابع ورافعاً رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع.
أما بالنسبة لهامبورج عاد إلى الهزائم مجدداً، بعدما فاز على هايدنهايم في بطولة الكأس الأسبوع الماضي، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.
وتقدم راجنار اتشي لفريق كولون في الدقيقة 25، وأضاف زميله فلوريان كاينتز الهدف الثاني في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 61 سجل جان لوك دومبي الهدف الوحيد لهامبورج، لكن الفريق تلقى ضربة كبيرة في المباراة بعد طرد اثنين من اللاعبين وهما مانويل فيراري وفابيو فييرا في الدقيقة 80 و83 على الترتيب.
واستغل كولون ذلك النقص العديد في تعزيز تقدمه وتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق سعيد إلا مالا، وبعد بخمس دقائق سجل ياكوب كامينسكي الهدف الرابع.

الدوري الألماني
البوندسليجا
كولن
هامبورج
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. مهرجان الشيخ زايد 2025-2026 يعقد فعالياته في أبوظبي
1 نوفمبر 2025
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
الأخبار العالمية
قرقاش يدعو إلى حلول تدعم السلام بالمنطقة وقيام «دولة فلسطينية»
اليوم 01:28
فلسطينيون في نقطة تجميع المياه بمخيم النصيرات للاجئين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤول في سلطة المياه الفلسطينية لـ«الاتحاد»: 85% من منشآت المياه تعرضت لأضرار جسيمة
اليوم 01:28
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل قصف ونسف مبانٍ سكنية في غزة
اليوم 01:28
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في بلدات الجنوب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني لـ«الاتحاد»: إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالمؤسسات أولوية الحكومة حالياً
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©