أوكلاهوما سيتي «ضد الهزيمة» في سلة أميركا!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



بات أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب الوحيد من دون هزيمة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بفوزه على نيو أورليانز بيليكانز 137- 106، وخسارة سان أنتونيو سبيرز أمام فينيكس صنز 118-138 وشيكاغو بولز أمام نيويورك نيكس 116-128.

على ملعب «بايكون سنتر» في أوكلاهوما، سجل الكندي شاي جيلجوس-ألكسندر 30 نقطة، وقاد ثاندر إلى فوزه السابع توالياً، ليعادل انطلاقته المثالية في الموسم الماضي.

وساهم آيرون ويجينز بـ 15 نقطة، وأضاف كايسون والاس وإيزياه جو 13 نقطة لكل منهما لصالح ثاندر الذي تخطى 8 لاعبين في صفوفه حاجز الـ10 نقاط.

وافتقد ثاندر لجهود الثلاثي الكندي لوجينتز دورت بسبب المرض، وتشيت هولمجرين الغائب للمباراة الثالثة توالياً بسبب إصابة في أسفل الظهر، وجايلن وليامس الذي لم يشارك حتى الآن جراء خضوعه لجراحة في المعصم قبل بداية الموسم.

ونجح لاعبو ثاندر في 56 في المئة من رمياتهم، منها 20 من 48 عن الرميات الثلاثية، في حين حافظوا على نزعتهم الهجومية مع 33 تمريرة حاسمة.

وفي فينيكس، لم يكن النجاح حليف سبيرز الذي توقفت سلسلة انتصاراته عند 5 توالياً في أفضل بداية له على الإطلاق في تاريخ الدوري، حيث نجح صنز في الحد من خطورة نجم الفريق الزائر الفرنسي فيكتور ويمبانياما وحرمانه من تسجيل أكثر من 9 نقاط.

ووصل العملاق الفرنسي ابن الـ 21 عاماً إلى ملعب صنز وفي جعبته معدل أكثر من 30 نقطة وقرابة 15 متابعة في المباراة، بعدما عاد إلى ملاعب كرة السلة مع انطلاق الموسم الجديد عقب تلقيه العلاج من جلطة دموية تسببت في إنهاء موسمه الأخير قبل أوانه في فبراير.

لكن ويمبانياما عانى من ليلة محبطة أمام دفاع مغلق من صنز، فلم يسجل أي سلة حتى الدقيقة الأخيرة تقريباً من الشوط الأول.

أضاف اللاعب الفارع الطول (2.24 م) إلى رصيده التهديفي 9 متابعات، وتمريرتين حاسمتين وسرقة و4 صدات، فيما خسر الكرة 6 مرات من أصل 14 خطأ ارتكبه سبيرز، ولم يقف عند خط الرميات الحرة ولو مرة واحدة.

وعلى ملعب «ماديسون سكوير جادرن» في نيويورك، ألحق نيكس الخسارة الاولى ببولز بعد 5 انتصارات توالياً في افضل انطلاقة له، منذ أن فاز في مبارياته الـ 12 الأولى عام 1996، في طريقه لإحراز لقبه السادس بقيادة الأسطورة مايكل جوردان.

وبرز الأسترالي جوش جيدي في صفوف بولز بتحقيقه ثلاثية مزدوجة «تريبل-دابل» مع 23 نقطة، و12 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

في المقابل، تألق في صفوف الفائز جايلن برونسون بتسجيله 31 نقطة، وأضاف البريطاني أوجوجوا «أو جيه» أنونوبي 21 وكارل-أنتوني تاونز 20 نقطة و15 متابعة.