مؤتمر الإمارات للطب الرياضي يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي



دبي (وام)



أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي، اليوم، 6 توصيات علمية جديدة تهدف إلى تطوير مجالات الطب الرياضي والأداء البدني؛ وذلك بعد ختام أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الذي نظمته جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، التي أقيمت في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في مدينة دبي الطبية، بمشاركة وطنية ودولية واسعة ضمت أكثر من 600 مختص من 25 دولة من مختلف القارات.

شارك في المؤتمر 53 محاضراً من الأطباء والمتخصصين، قدموا 66 ورقة بحثية وتطبيقية ضمن 10 جلسات رئيسية و5 ورش عمل، تناولت أحدث التطورات في مجالات الطب الرياضي، واستخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطب التجديدي، ورياضة المرأة، وفحوص الأداء، والرياضات البارالمبية.

وأكد الدكتور عبدالله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً على مستوى المشاركة العلمية والنقاشات التخصصية، وقال: نحن سعداء بالنتائج التي تحققت في النسخة الثانية، وسنبدأ من الآن التحضير للدورة المقبلة عام 2026.

وأضاف أن اللجنة العلمية للمؤتمر عقدت اجتماعها الختامي لاعتماد التوصيات النهائية الـ6، التي سيتم العمل على تحويلها إلى مبادرات عملية، بالتعاون مع الجهات الحكومية والرياضية المعنية لتطوير قطاع الطب الرياضي في الدولة.

وشملت التوصيات تطوير آليات تصنيف إصابات العضلات في كرة القدم لتحديد دقيق لموعد عودة اللاعبين إلى الملاعب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، ودعم القرارات الطبية، وتوسيع تطبيقات الطب التجديدي والتقنيات الحديثة في التعافي الرياضي، إلى جانب دعم رياضة المرأة، وتطوير برامج اكتشاف المواهب دون تعريض الرياضيين الصغار لخطر الإصابات، واستخدام تقنيات التقاط الحركة بشكل أكبر في إعادة التأهيل وتحسين الأداء.

كما شهد المؤتمر في ختامه تكريم الباحثين المتميزين في مجال الطب الرياضي والأداء البدني، حيث فازت الإماراتية مريم الشحي، الاختصاصية في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بجائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي، عن بحثها بعنوان «عدم التماثل في الأطراف السفلية وأداء تغيّر الاتجاه: تحليل تكاملي لمؤشرات القوة الانفجارية لدى الرياضيات في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة».