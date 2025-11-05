البايرن يعزز أرقامه القياسية في رحلة إسقاط البطل

باريس (د ب أ)

سقط باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة 1 / 2 أمام بايرن ميونيخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز الكولومبي لويس دياز هدفي بايرن في الدقيقتين 4 و32، ولكنه حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 7+45، بسبب تدخل عنيف ضد المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني، استغل سان جيرمان النقص العددي، وقلص الفارق بهدف وحيد سجله لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز في الدقيقة 74.

وتلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى في حملة الدفاع عن اللقب، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثالث، بينما حقق بايرن ميونيخ فوزه الرابع توالياً، ليعتلي الصدارة برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن أرسنال الإنجليزي، ثاني الترتيب.

ورد بايرن اعتباره من الخسارة أمام سان جيرمان في دور الثمانية لكأس العالم للأندية، وحقق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الباريسي، وعزز تفوقه في المواجهات المباشرة بتحقيق الفوز التاسع مقابل ستة انتصارات لنظيره الفرنسي.

وحقق الفريق البافاري أيضاً فوزه رقم 16 على التوالي في جميع المسابقات هذا الموسم، ليعزز رقمه القياسي، قبل أن يخوض قمة نارية أمام أرسنال يوم 26 نوفمبر في الجولة الخامسة.

أما باريس سان جيرمان فيستقبل توتنهام الإنجليزي، في اليوم التالي، في مواجهة مكررة من السوبر الأوروبي مطلع الموسم الجاري.