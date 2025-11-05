«جدارية أرنولد» تحت التشويه في أنفيلد

لندن (أ ب)

تعرضت لوحة جدارية لترينت ألكسندر أرنولد للتشويه قبل عودته إلى ليفربول مع فريقه ريال مدريد يوم الثلاثاء. وقد تم كتابة كلمة "فأر" بشكل متكرر على العمل الفني، الذي يقع بالقرب من ملعب أنفيلد في ليفربول.

وأثار ألكسندر أرنولد غضب جماهير ليفربول عندما غادر النادي مسقط رأسه، لينضم إلى العملاق الإسباني مدريد في يوليو الماضي، على الرغم من فوزه بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا خلال عقد حافل بالألقاب في النادي، حيث هتفت الجماهير ضده في نهاية الموسم الماضي - مما دفع المدرب السابق يورجن كلوب إلى القول: "لم يكن من الممكن أن أشعر بخيبة أمل أكبر". وتمت إزالة آثار التخريب قبل استضافة ليفربول لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، لكن الحادث أثار تساؤلات حول كيفية استقبال ألكسندر أرنولد، عندما يخرج إلى الملعب مع ريال مدريد.

وشارك ألكسندر أرنولد في 354 مباراة مع ليفربول بعد تخرجه من أكاديميتها في عام 2015، وساعد الفريق على الفوز بثمانية ألقاب كبرى في ذلك الوقت - بما في ذلك لقب الدوري في عام 2020، والذي أنهى انتظار النادي لمدة 30 عاماً ليتوج بطلا للدوري الانجليزي.