سان جيرمان يفقد حكيمي وديمبلي

باريس (د ب أ)

خسر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، تبديلين خلال الشوط الأول من مواجهة بايرن ميونيخ، مساء أمس، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد مرور 25 دقيقة من المباراة المقامة على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، اضطر إنريكي لاستبدال ديمبلي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، بسبب شكواه من آلام عضلية. وقبل خروجه بدقيقتين لم يهنأ النجم الفرنسي بتسجيل هدف في مرمى بايرن، حيث تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) باحتساب تسلل ضد نجم الفريق الباريسي.

وفي الوقت بدل الضائع، غادر النجم المغربي أشرف حكيمي الملعب باكياً بحرقة، بعد تعرضه لإصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى نتيجة تدخل عنيف من الكولومبي لويس دياز، نجم بايرن.

ولم يقدر حكيمي على السير بمفرده، حيث غادر الملعب مستنداً على أحد زملائه وفرد بالجهاز الطبي، ليشارك مكانه اللاعب الشاب سيني مايولو. وبعد تدخل تقنية الفيديو، ألغى الحكم قراره بإنذار لويس دياز، وأشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه اللاعب الكولومبي بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.