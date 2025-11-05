جوف وسابالينكا في قمة السعادة بعد التقدم في «ختامية الرياض»

الرياض(د ب أ)

أبدت الأميركية كوكو جوف "حاملة لقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، سعادتها بتحقيق فور ثمين بعد الخسارة في الجولة الأولى من نسخة العام الحالي للبطولة في الرياض.

وفازت جوف المصنفة الأولى في أميركا على الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 6 / 3 و6 / 2، لتتصدر المجموعة وتعزز فرصها في التأهل لقبل النهائي.

وأشارت اللاعبة الأميركية إلى إلى أن تحسن ضربات إرسالها، والتقليل من الأخطاء، كانا دافعاً للظفر بهذه المواجهة، مشددة في الوقت ذاته على أن الأهم في الوقت الحالي هو الاستمرار على الإيقاع ذاته، لا سيما وأن الضغوطات كانت سبباً في فقدان التركيز خلال المواجهة السابقة، من منافسات البطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي احتضنته قاعة المؤتمرات الصحفية في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، والذي عبرت من خلاله أيضاً الإيطالية جاسمين باوليني عن حسرتها إثر خسارتها أمام جوف، وعدم تقديم المستوى المأمول، والذي أفقدها فرصة المنافسة على بطاقة العبور إلى الدور المقبل، مبينة أن تركيزها سينصب على فئة الزوجي، والعمل بصورة أقوى لضمان التأهل.

وأوضحت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى على العالم، أن تعرضها للضغط في منتصف المباريات، يجعلها أكثر تركيزاً، لا سيما في اللقاءات المتقاربة، موضحة أن تغيير المضارب، انعكس إيجاباً على تحسن الأداء، وأنها ستقدم أفضل ما لديها في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لإبقاء سجلها خاليا من الخسائر.

وأشارت الأميركية جيسيكا بيجولا، بعد نهاية مواجهتها ضد سابالينكا: "هذه المباراة ستبقى في ذاكرة الجماهير، لا سيما وأنها شهدت سجالاً كبيراً بين الطرفين، وندية غير مسبوقة، كما أنني سأقوم بالاطلاع على التسجيلات الخاصة بمواجهات الإيطالية جاسمين باوليني، من أجل زيادة الحظوظ بكسب اللقاء القادم، والعبور إلى نصف النهائي".