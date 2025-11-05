الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوف وسابالينكا في قمة السعادة بعد التقدم في «ختامية الرياض»

جوف وسابالينكا في قمة السعادة بعد التقدم في «ختامية الرياض»
5 نوفمبر 2025 09:05

الرياض(د ب أ)
أبدت الأميركية كوكو جوف "حاملة لقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، سعادتها بتحقيق فور ثمين بعد الخسارة في الجولة الأولى من نسخة العام الحالي للبطولة في الرياض.
وفازت جوف المصنفة الأولى في أميركا على الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 6 / 3 و6 / 2، لتتصدر المجموعة وتعزز فرصها في التأهل لقبل النهائي.
وأشارت اللاعبة الأميركية إلى إلى أن تحسن ضربات إرسالها، والتقليل من الأخطاء، كانا دافعاً للظفر بهذه المواجهة، مشددة في الوقت ذاته على أن الأهم في الوقت الحالي هو الاستمرار على الإيقاع ذاته، لا سيما وأن الضغوطات كانت سبباً في فقدان التركيز خلال المواجهة السابقة، من منافسات البطولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي احتضنته قاعة المؤتمرات الصحفية في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، والذي عبرت من خلاله أيضاً الإيطالية جاسمين باوليني عن حسرتها إثر خسارتها أمام جوف، وعدم تقديم المستوى المأمول، والذي أفقدها فرصة المنافسة على بطاقة العبور إلى الدور المقبل، مبينة أن تركيزها سينصب على فئة الزوجي، والعمل بصورة أقوى لضمان التأهل.
وأوضحت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى على العالم، أن تعرضها للضغط في منتصف المباريات، يجعلها أكثر تركيزاً، لا سيما في اللقاءات المتقاربة، موضحة أن تغيير المضارب، انعكس إيجاباً على تحسن الأداء، وأنها ستقدم أفضل ما لديها في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لإبقاء سجلها خاليا من الخسائر.
وأشارت الأميركية جيسيكا بيجولا، بعد نهاية مواجهتها ضد سابالينكا: "هذه المباراة ستبقى في ذاكرة الجماهير، لا سيما وأنها شهدت سجالاً كبيراً بين الطرفين، وندية غير مسبوقة، كما أنني سأقوم بالاطلاع على التسجيلات الخاصة بمواجهات الإيطالية جاسمين باوليني، من أجل زيادة الحظوظ بكسب اللقاء القادم، والعبور إلى نصف النهائي".

أخبار ذات صلة
جوف تحقق فوزها الأول في «ختامية» رابطة المحترفات بالسعودية
دبي تجمع سابالينكا وكيريوس في معركة تنس استثنائية
كوكو جوف
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©