«دبي يوجا» تعزز أنشطة الدورة التاسعة من «تحدي اللياقة»

دبي (الاتحاد)

يضم تحدي دبي للياقة العديد من الفعاليات المميزة، لكنه يستعد خلال دورته التاسعة لفعالية جديدة هي "دبي يوجا"، التي ستجمع آلاف المشاركين في جلسة يوجا جماعية عند غروب الشمس في "حديقة زعبيل" في 30 نوفمبر الجاري.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة في هذه الفعالية المميزة، التي تجسّد مفهوم التحدي المتمثل في تعزيز أسلوب الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

لأول مرة، يدعو "تحدي دبي للياقة" سكان الإمارة وزوّارها إلى تجربة يوجا فريدة تجمع المشاركين من مختلف الفئات في احتفالية تمزج بين الحركة والصفاء الذهني وروح المجتمع. وتدعو الفعالية الآلاف من المشاركين لمدّ حصائر اليوجا معاً على خلفية برواز دبي في لحظة تناغم جماعي تُعبر عن الترابط في "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباعتبارها الفعالية الختامية لبرنامج "تحدي دبي للياقة" لهذا العام، تتوّج "دبي يوغا" رحلة 30×30 عند غروب الشمس بجلسة تأملية مفعمة بالطاقة الإيجابية. وسيحظى المشاركون من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة بفرصة الانسجام في حركات وتمارين يوغا جماعية تُبرز كيف تتجاوز مفاهيم اللياقة في دبي حدود الممارسة الفردية، لتتحول إلى تجربة مجتمعية تعزز التواصل والانتماء.

وعن الفعالية الجديدة "دبي يوجا"، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "يواصل تحدي دبي للياقة تطوّره عاماً بعد عام، مُلهِمًا سكان المدينة وزوّارها لتبنّي أساليب جديدة ومبتكرة لممارسة النشاط البدني. ومن خلال فعالية 'دبي يوغا'، نفخر بتقديم تجربة متكاملة تعكس التزام دبي بجعل مفاهيم الصحة والرفاهية في متناول الجميع. وسيشكل هذا الحدث لحظة فريدة تعبّر عن أهمية المشاركة والتواصل، وتعزز مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية."

وترحب فعالية "دبي يوجا" بجميع المشاركين، من المبتدئين إلى المحترفين، في تجربة مجانية مفتوحة للجميع، مع تخصيص مناطق ملائمة لأصحاب الهمم والعائلات، وتنظيم أنشطة تناسب مختلف المستويات. ويُنصح المشاركون بارتداء ملابس مريحة وإحضار زجاجات مياه قابلة لإعادة التعبئة، والانضمام إلى هذا الحدث الشامل الذي يجمع أفراد المجتمع تحت مظلة الحركة والرفاهية.

كما تُقدّم فعالية "دبي يوجا" فرصة فريدة للالتقاء بآلاف المشاركين في احتفالية جماعية تجمع بين الحركة، والصفاء الذهني، وتعزز الترابط المجتمعي. ومع لحظات الغروب الرائعة، تتحوّل حديقة زعبيل إلى ساحة مفتوحة للتوازن والطاقة الإيجابية، لتكون هذه الفعالية إحدى أبرز محطات "تحدي دبي للياقة" هذا العام.