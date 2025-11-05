عودة مظفرة لديوكوفيتش في أثينا

أثينا(أ ف ب)

كلل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامساً عالمياً عودته إلى الملاعب، بعد غياب دام ثلاثة أسابيع بالفوز على التشيلي أليخاندرو تابيلو 7-6 (7-3) و6-1 الثلاثاء، في الدور الثاني لدورة أثينا على الملاعب الصلبة في كرة المضرب (250 نقطة).

وعانى ديوكوفيتش، المصنف أول في الدورة والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الأربعة الأوائل، في المجموعة الأولى أمام التشيلي المصنف 89، حيث احتاج إلى شوط فاصل لكسبها في 68 دقيقة، بعدما حافظ كل منهما على إرساله.

وفرض الصربي ديوكوفيتش، البالغ من العمر 38 عاماً، أفضليته في الثانية وكسبها بسهولة 6-1 في 31 دقيقة، بعدما كسر إرسال منافسه الأصغر منه بعقد من الزمان في الشوطين الرابع والسادس.

وثأر ديوكوفيتش لخسارته المباراتين السابقتين والوحيدتين أمام تابيلو: على الملاعب الترابية في روما العام الماضي ومونتي كارلو هذا الموسم.

وقال نوفاك: "عندما لعبت ضد تابيلو الذي لم يسبق لي الفوز عليه، كنت أكثر توتراً قبل المباراة من أي مباراة أخرى، وحاولت جاهداً استخلاص الطاقة من الجمهور".

وأضاف اللاعب الحائز على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى والذي انتقل مؤخراً إلى العيش في أثينا: "أشعر وكأنني في بيتي، اللعب في أثينا. قبل بضعة أشهر، عندما جئت إلى هنا مع عائلتي، كنت متحمساً جداً لأنني لطالما أحببت اليونان".

وتابع: "الصرب يحبون اليونان، بالتأكيد. تاريخياً وثقافياً ودينياً، تربطنا الكثير من الأشياء. أثينا في قلبي، لا شك في ذلك".

وبلغ الصربي ربع النهائي رقم 225 في مسيرته الاحترافية، وسيلتقي مع البرتغالي نونو بورجيش الفائز على الأميركي إليوت سبيتزيري الصاعد من التصفيات 5-7 و6-3 و6-4

وسيشارك ديوكوفيتش في بطولة "أيه تي بي" الختامية المقررة الأسبوع المقبل في تورينو.

وهي المباراة الأولى لديوكوفيتش منذ خروجه من نصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، أمام البطل المفاجأة فالنتين فاشرو من موناكو في 11 أكتوبر الماضي، وغاب عن دورة باريس لماسترز الألف التي اختتمت الأحد، بتتويج الإيطالي يانيك سينر باللقب واستعادته صدارة التصنيف العالمي من الإسباني كارلوس ألكاراز.