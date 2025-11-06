الأهلي إلى نهائي «السوبر المصري»

مراد المصري (العين)



صعد الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للمرة 20 في تاريخه، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1، في نصف النهائي، باستاد هزاع بن زايد بالعين.

وسجل هدفي الأهلي محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 19، وجراديشار في الدقيقة 52، فيما أحرز هدف سيراميكا كليوباترا، مروان عثمان في الدقيقة 41.

فرض الأهلي إيقاعه مبكراً من خلال الضغط على منافسه، وهو ما أثمر عن تسجيله الهدف الأول، بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو، وصلت على رأس محمود حسن تريزيجيه الذي أسكنها داخل الشباك في الدقيقة 19.

بدأ سيراميكا بالخروج تدريجياً من مناطقه، واستغل عدم تفاهم بين قلبي دفاع الأهلي، لتصل الكرة إلى مروان عثمان الذي واجه الحارس محمد الشناوي، ولعبها «ساقطة» من فوقه في الدقيقة 41.

واقتنص الأهلي هدف الفوز بعد كرة عرضية حولها جراديشار إلى الشباك في الدقيقة 52، وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من الفريقين من دون أن تسفر عن أي جديد.

