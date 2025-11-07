السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«مونديال الناشئات» يداعب كوريا الشمالية وهولندا

«مونديال الناشئات» يداعب كوريا الشمالية وهولندا
7 نوفمبر 2025 15:19

 
الرباط (د ب أ)

يسعى منتخبا كوريا الشمالية وهولندا لاعتلاء منصة التتويج، والفوز بلقب كأس العالم للناشئات تحت 17 سنة لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب، حينما يلتقيان السبت في المباراة النهائية.
ويتطلع منتخب كوريا الشمالية للفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق أن حمل الكأس أعوام 2008 و2016 و2024، ومن المؤكد أن تبذل لاعباته أقصى الجهد للاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي.
وفي المقابل، يطمح المنتخب الهولندي، الذي يشارك للمرة الأولى، إلى كتابة نهاية تاريخية لمسيرته المميزة في البطولة.
وسيكون النهائي مواجهة بين خصمين يعرفان بعضهما جيداً، بعدما التقيا في دور المجموعات، حيث حسمت كوريا الشمالية المواجهة لمصلحتها، عقب فوزها الكاسح 5-صفر.
وقال المدرب باك سونج جين، إن تركيز فريقه كان موجهاً نحو اللقب منذ بداية مشواره في البطولة، وأضاف: «من الطبيعي أن ترغب في الفوز، وكل المدربين يسعون إلى ذلك، لذلك بذلنا كل ما في وسعنا لكي نصبح أبطالاً».
وانعكست ثقة المدرب بلاعباته بشكل واضح طوال مشوار البطولة، حيث وصلت كوريا إلى النهائي دون أخطاء تذكر، مسجلة 22 هدفاً ومستقبلة هدفين فقط، فيما تتصدر يو جونج هيانج قائمة الهدافات بثمانية أهداف.
أما زميلتها في الهجوم كيم وون سيم، سجلت ستة أهداف، ويسعى الثنائي معاً لإكمال المهمة في النهائي.
ومع ذلك، يتعين على منتخب كوريا الشمالية توخي الحذر، إذ قدم المنتخب الهولندي مفاجآت كبيرة في طريقه إلى المباراة النهائية.
وتأهل منتخب هولندا من دور المجموعات أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، لكنه كشر عن أنيابه وأظهر قدراته الحقيقية في الأدوار الإقصائية، حيث تجاوز الولايات المتحدة عبر ركلات الترجيح في دور الـ16، قبل أن يكرر الأمر ذاته أمام فرنسا في دور الثمانية، ثم فاز على المكسيك 1-صفر في الدور قبل النهائي. وأعرب أوليفييه أمي لينك، المدير الفني للمنتخب الهولندي، عن ثقته في قدرة فريقه على إكمال الإنجاز، حيث قال: «يتعين علينا تحليلهم مجدداً، والنظر إلى ما فعلوه في آخر مباراتين».
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مدرب منتخب هولندا قوله: «ينبغي علينا وضع خطة تمنحنا فرصة الفوز، وأعتقد أننا نمتلك تلك الفرصة، نحن في حالة جيدة، لكن يجب أن ندرسهم جيداً، كيف نحد من نقاط قوتهم ونلعب وفق إمكاناتنا».

 

