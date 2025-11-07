سلوت: مباراة ليفربول ومانشستر سيتي «دعوة للمتعة»



ليفربول (رويترز)



قال أرني سلوت مدرب ليفربول، إنه لم يندهش لعودة فريقه إلى مستواه، وتحقيقه الفوز في آخر مباراتين، لكنه حذر من أن مواجهة مانشستر سيتي الأحد ستكون اختباراً أكثر صعوبة، في قمة مرتقبة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى ليفربول من تراجع في مستواه، وخسر ست مباريات من أصل سبع في جميع المسابقات، قبل أن يستعيد توازنه بانتصارين على أستون فيلا وريال مدريد، مع الحفاظ على نظافة شباكه في المواجهتين.

وقال سلوت للصحفيين مازحاً قبل مواجهة الأحد «تركيزنا الرئيسي ينصب حالياً على الحفاظ على ثبات المستوى، وكما تعرفون، خسرنا بعض المباريات، أكثر مما نعتاد عليه، كنا متسقين، ولكن في الخسارة، وهذا لم يكن الهدف.

وأضاف سلوت: «لم يكن مفاجئاً ما حدث في آخر مباراتين، ساعدنا كثيراً أن منافسنا لعب بالطريقة التي توقعناها، في ثماني من أصل عشر مباريات خضناها هذا الموسم، واجهنا أساليب لعب مختلفة، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتكرار مثل هذا الأداء، إنه أمر مفيد».

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يتأخر ليفربول بنقطة واحدة في المركز الثالث، وعلى الرغم من ابتعادهما عن أرسنال المتصدر برصيد 25 نقطة، أشار سلوت إلى أن تركيزه منصب على فريق المدرب بيب جوارديولا أكثر من ترتيب جدول الدوري.

وتابع «هذه هي المباريات التي يتطلع الجميع لمشاهدتها، وإذا كنت جزءاً منها، وسنتطلع إليها أيضاً، ودائماً ما تستحق المشاهدة، لأن هناك العديد من اللاعبين الرائعين يشاركون فيها، وهذه الفرق تمنحك ما تتوقعه في تسع من عشر مباريات، لكن بالنسبة لبيب ستحصل على ذلك في كل المواجهات، وما يعجبني في فرق بيب جوارديولا أنك ستحصل على ما تتمناه كل مرة، مباراة رائعة خالية من إضاعة الوقت، وبدون أشياء لا أحبها في اللعبة».

كان للتغيير المتمثل في إبعاد فلوريان فيرتز عن مركز لاعب الوسط المهاجم والدفع بدومينيك سوبوسلاي في الوسط مفعول السحر، إذ نال إشادة واسعة بفضل المرونة الخططية.

وأردف سلوت «دوم كان رائعاً معنا طوال الموسم، لكن هاتين المباراتين أظهرتا أفضل ما في الفريق وفيه أيضاً، ويمتلك العديد من الصفات، وأحدها تحركه بدون كرة، وهذا يعجبني، أداؤه في آخر مباراتين فاق التوقعات، ويستطيع فلوريان اللعب في أكثر من مركز، وفهو قادر على اللعب على الجهة اليسرى، وهو ما فعله في أغلب الأوقات مع باير ليفركوزن تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ونرغب في أن يتحرك داخل منطقة الجزاء وما حولها، سواء في العمق أو مائلاً قليلاً إلى اليسار أو اليمين، ليواصل صناعة الفرص كما فعل معنا».

وكشف سلوت أن المهاجم ألكسندر إيساك سيعود إلى التدريبات اليوم الجمعة، بعد غياب دام ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، بينما من غير المتوقع عودة الحارس أليسون والمدافع جيريمي فريمبونج قبل نهاية فترة التوقف الدولي.