ريال مدريد وبرشلونة.. مواصلة «الانتفاضة» و«الصحوة»!



مدريد (أ ف ب)



يسعى ريال مدريد المتصدر لمواصلة انتفاضته، عندما يحلّ ضيفاً على جاره رايو فايكانو، فيما يأمل برشلونة غريمه التقليدي ومطارده المباشر حامل اللقب في متابعة صحوته في ضيافة سلتا فيجو الأحد في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

تعثر قطبا الكرة الإسبانية في مشوارهما القاري، حيث خسر النادي الملكي أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي 0-1، وتعادل النادي الكاتالوني مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-3، وبالتالي سيحاولان استعادة التوازن قبل فترة التوقف الدولية، ومواصلة منافستهما على لقب «الليجا».

حصد ريال مدريد أربعة انتصارات متتالية في الدوري، منذ خسارته المذلة أمام مضيفه وجاره أتلتيكو مدريد 2-5 في المرحلة السابعة، عندما خسر الصدارة لمصلحة برشلونة، قبل أن يستعيدها منه في المرحلة التالية، مستغلاً سقوط الأخير المذل أمام مضيفه إشبيلية 1-4 وكانت الأولى للنادي الكاتالوني في الدوري هذا الموسم، قبل أن يسقط أمام النادي الملكي 1-2 في «الكلاسيكو» في المرحلة العاشرة.

ويبتعد ريال مدريد خمس نقاط في الصدارة، ويطمح في الحفاظ عليها، إن لم يكن توسيعها، في حال سقوط برشلونة أمام سلتا فيجو المنتشي بفوزه الكبير والثمين على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-0 في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ورغم الفوارق الكبيرة بين ريال مدريد وجاره رايو فايكانو، فإن الأخير يقف دائماً نداً أمامه، وفرض عليه التعادل ثلاث مرات في المباريات الأربع الأخيرة، بينها مرتان على أرضه وواحدة في سانتياغو برنابيو.

ويخوض ريال مدريد المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني بسبب إصابة في فخذه اليسرى، لكنه يعوّل على مواطنه وهدافه و«الليجا» كيليان مبابي الذي يسعى بدوره لاستعادة شهيته التهديفية، بعدما توقفت في المباراة ضد ليفربول.

ويقدم مبابي أفضل بداية موسم في مسيرته من حيث الأرقام، إذ سجل 18 هدفاً في 14 مباراة في «الليجا» ودوري الأبطال، وتألق في المواجهات الكبرى، لا سيما الكلاسيكو أمام برشلونة، وهو يعيش أفضل حالاته منذ خيبة مونديال الأندية في الولايات المتحدة (خسارة 0-4 في نصف النهائي أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان).

ولم يسبق لأي لاعب في ريال مدريد أن حقق انطلاقة أفضل، حتى مواطنه كريم بنزيمة عندما تُوّج بالكرة الذهبية عام 2022، منذ البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2015 (20 هدفا في أول 11 مباراة في الليجا).

وفي المباراة الثانية، عانى دفاع العملاق الكاتالوني من توغلات عديدة لمهاجمي كلوب بروج في المسابقة القارية العريقة واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، ورغم ذلك أصر مدربه الألماني هانزي فليك على مواصلة اللعب بدفاع متقدم واعتماد خطة التسلل.

في الموسم الماضي، فاز فريق فليك بالثلاثية المحلية بالنهج المثير ذاته، حيث خاطر وتفوق في معظم الأوقات، لكن الحفاظ على هذا النهج أصبح صعباً عليه بشكل متزايد.

واحتاج برشلونة الذي وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، إلى تعويض تأخره في ثلاث مناسبات وانتزع تعادلاً مثيراً من بروج.

وأكد فليك أن فريقه لن يتخلى عن نهجه، على الرغم من أن المنافسين نجحوا في اختراق دفاع برشلونة بانتظام مثير للقلق.

وقال: «يمكننا اللعب بتكتل دفاعي منخفض والدفاع في الثلث الأخير، أو نواصل طريقنا، وفقاً لفلسفتنا، كما نريد، ونجعل الأمور أفضل بكثير».

وأضاف «عانينا قليلاً، ونقصت ثقتنا بأنفسنا، بالطبع يمكننا الحديث عن تغيير كل شيء، لكنني لستُ مدرياً لأغير هذا، لأننا نريد أن نلعب كما هو جوهرنا».

وأشار فليك إلى الغيابات التي يعاني منها النادي هذا الموسم خصوصاً في خط الهجوم مع البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو وبيدري.

ويعتقد فليك أن هذا أحد أسباب عدم تقديم فريقه لأفضل مستوياته.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء إلتشي مع ريال سوسيداد.

وتستكمل المرحلة السبت بمباريات جيرونا مع ألافيس، وإشبيلية مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع ليفانتي، وإسبانيول مع فياريال.

ويلعب الأحد أتلتيك بلباو مع ريال اوفييدو، وريال مايوركا مع خيتافي، وفالنسيا مع ريال بيتيس.