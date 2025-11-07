جاتوزو يرفض المفاجآت في قائمة إيطاليا!



ميلانو (أ ف ب)



خلت قائمة مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو من المفاجآت استعداداً لآخر مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام مولدوفا والنرويج.

وحصل حارس مرمى كالياري إيليا كابريلي على أول استدعاء له إلى المنتخب، ليحلّ مكان أليكس ميريت المصاب بكسر في مشط القدم.

وعاد زميل ميريت في نابولي، أليساندرو بونجورنو إلى القائمة بعد غيابه عن فترتي التوقف الدوليتين هذا الموسم بداعي الإصابة، وكذلك مهاجم أتالانتا جانلوكا سكاماكا الذي كانت آخر مشاركة له بقميص المنتخب في كأس أوروبا 2024.

وسيواجه المنتخب الإيطالي مولدوفا، متذيّلة ترتيب المجموعة التاسعة، في تشيسيناو الخميس، قبل أن يستضيف النرويج المتصدرة على ملعب سان سيرو الأحد.

وسبق أن ضمِن «الأزوري» خوض الملحق الأوروبي على الأقل بعد حسم المركز الثاني في المجموعة، بفضل فوزين على إستونيا وإسرائيل الشهر الماضي.

وتفصل ثلاث نقاط فقط إيطاليا عن النرويج التي يمكنها حسم الصدارة والتأهل المباشر للمونديال إذا فازت على إستونيا قبل مواجهة إيطاليا مع مولدوفا.

لكن فارق الأهداف الكبير (16 هدفاً لمصلحة النرويج) يجعل من الصعب جداً على جاتوزو ولاعبيه خطف الصدارة حتى لو تعادل الفريقان بالنقاط، ما يعني أن إيطاليا مرشحة بقوة لخوض الملحق، وهي المرحلة التي فشلت عبرها في التأهل إلى آخر نسختين من كأس العالم.

وهنا القائمة:

لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، غولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي)، إيليا كابريلي (كالياري)

للدفاع: أليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو (الإنتر)، جوفاني دي لورنتسو وأليساندرو بونجورنو (نابولي)، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، راوول بيلانوفا (أتالانتا)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي)، جيانلوكا مانشيني (روما)، ماتيو جابيا (ميلان)

للوسط: نيكولو باريلا ودافيدي فراتيزي (الإنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، ساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي)، بريان كريستانتي (روما)، سامويلي ريتشي (ميلان)

للهجوم: مويس كين (فيورنتينا)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيو ريتيجي (القادسية السعودي)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جاكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (الإنتر)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو)