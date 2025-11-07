جوارديولا يصل إلى «المباراة 1000»



لندن (أ ب)



بدأ الأمر يوم 2 سبتمبر 2007، في مباراة بدوري الدرجة الرابعة الإسباني لكرة القدم، أمام بريميا غي حضور 2000 مشجع.

وبعد ذلك بـ18 عاماً، سيصل بيب جوارديولا إلى ألف مباراة مدرباً، عندما يقود مانشستر سيتي في واحدة من أكبر المباريات في عالم كرة القدم، أمام ليفربول في الدور الإنجليزي الممتاز الأحد.

وقال جوارديولا «54 عاماً»: «لم أفكر ثانية واحدة في الوصول لألف مباراة، تريد فقط أن تقوم بعمل جيد. أن تلعب كرة قدم بشكل صحيح وترى ما سيحدث».

ومن أولى خطواته مع فريق برشلونة الثاني إلى فترات مليئة بالبطولات مع برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، إليك لمحة بالأرقام عن مسيرة جوسيب جوارديولا التدريبية المذهلة التي غيرت وجه كرة القدم.

715 عدد المباريات التي فاز فيها جوارديولا خلال 999 مباراة حتى الآن، بمعدل 57. 71 في المئة.

40 عدد الكؤوس التي فاز بها جوارديولا في مسيرته التدريبية، بمعدل كأس كل 25 مباراة.

10 عدد المواسم التي قضاها في تدريب مانشستر سيتي، لتصبح هذه هي أطول فترة تولى فيها تدريب فريق.

9 أكبر عدد أهداف سجله فريق دربه جوارديولا في مباراة واحدة، حدث هذا مرتين، الأولى مع برشلونة عندما فاز على لوسبيتاليت 9 - صفر في كأس ملك إسبانيا في ديسمبر 2011، وبعدها مع مانشستر سيتي عندما فاز على بورتون ألبيون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في يناير 2019.

3 عدد الألقاب التي فاز بها جوارديولا في دوري أبطال أوروبا (2009 و2011 مع برشلونة، و2023 مع مانشستر سيتي)، يتفوق عليه فقط كارلو أنشيلوتي، الذي توج بخمسة ألقاب.

1 عدد المواسم التي أخذ فيها جوارديولا استراحة منذ 2007، موسم إجازة في 2012 - 2013 قضاه في نيويورك.