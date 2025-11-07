توخيل لا يستبعد البقاء مع إنجلترا بعد كأس العالم



لندن (د ب أ)



أبدى الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، انفتاحه على فكرة البقاء في منصبه بعد كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدرب البالغ من العمر 52 عاماً، تولى المنصب خلفاً للمدرب السابق جاريث ساوثجيت في أكتوبر من العام الماضي، وبدأ عمله رسمياً مع الفريق مطلع العام الجاري.

ويمتد عقد مدرب تشيلسي السابق مع الاتحاد الإنجليزي حتى نهاية كأس العالم في يوليو، وهي البطولة التي تأهل لها المنتخب الإنجليزي قبل نهاية التصفيات بجولتين. ويحب المدرب الألماني عمله مع الفريق، وألمح إلى ذلك في مؤتمر صحفي، حيث قال إنه مهتم بفكرة البقاء مع المنتخب الإنجليزي بعد البطولة في أميركا الشمالية.

وأضاف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «دائماً أضع ذلك الاحتمال، أنه دائماً مطروح، وإذا كان الجميع في الاتحاد الإنجليزي سعداء بعملي، فهناك دائماً إمكانية لذلك، لكن التركيز الآن منصب على معسكرنا».

وتابع توخيل: «هذا الوظيفة ليست ممتعة كثيراً مثلما توقعت، لكنني أجدها مطمئنة ومثيرة وهذا ما كنت أصبو إليه».

وقال مدرب دورتموند وبايرن ميونيخ السابق: «لم أكن أعلم حقاً ما سيحدث بعد ذلك، عرفت أنني أحببت العمل مع اللاعبين، لكنني لا أعرف ما يتطلبه الأمر للمدرب على مستوى كرة القدم الدولية والمنتخبات».

وأضاف: «هل أفتقد العمل اليومي مع اللاعبين؟ نعم لا زلت أفتقد ذلك لكن من المثير حتى الآن أن أكون قريبا مع تلك المجموعة من اللاعبين وأن أشكل مهاراتهم وأن أقودهم في كأس العالم، لذلك الأفضل لم يأت بعد».

وتابع توخيل: «ذروة الإثارة لم تأتِ بعد وأنا أتطلع لذلك كثيراً، على المستوى الشخصي أنا في مكان جيد، وأنا أحب ذلك المكان، وهو أمر رائع ومتطلب كثيراً، لذلك الأمور جيدة بالنسبة لي».