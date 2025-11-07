فيرجسون يهنئ جوارديولا بـ «نادي الألف»



لندن (د ب أ)



هنأ أسطورة التدريب، الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون، المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا وذلك بمناسبة وصوله إلى المباراة الألف مدرباً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جوارديولا سيصل إلى ذلك الرقم، حينما يخوض مانشستر سيتي، والذي قاده للفوز بست ألقاب في الدوري الإنجليزي، مواجهة مع ضيفه ليفربول الأحد.

وقال فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد السابق، والذي خاض أكثر من 2000 مباراة في مسيرته، نيابة عن رابطة مدربي الدوري: «أنا سعيد حقاً بالترحيب بك في نادي الألف مباراة».

وأضاف: «إن حبك العميق وشغفك باللعبة كان دائماً شيئاً يجب أن تفخر به وكذلك تأثيرك على اللعبة في العالم كله».

وتابع فيرجسون: «الوصول إلى 1000 مباراة إنجاز رائع في كرة القدم ولا يمكن الاستهانة به، أن تواصل الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا وبطولات الكأس المحلية في ثلاث بلدان أوروبية، فهذا أمر رائع للغاية».

وبدأ جوارديولا مسيرته التدريبية مع فريق برشلونة الرديف قبل أن ينتقل لتدريب الفريق الأول ثم درب بايرن ميونيخ الألماني قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2016، وفاز بـ715 مباراة من أصل 999 خاضها حتى الآن.

وقال جوارديولا: «أنا فخور للغاية بالوصول إلى 1000 مباراة وهو طموح كان دائماً له مكانة خاصة في داخلي».