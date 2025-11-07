جوارديولا: «الأرقام جنونية» لا أفكر في عددها!



لندن (أ ف ب)



وصف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أرقامه التدريبية بـ «الجنونية»، قبل يومين من مباراته الألف في مسيرته أمام ليفربول حامل اللقب في قمة مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال جوارديولا البالغ 54 عاماً في مؤتمر صحفي «الأرقام جنونية، لا أفكر في عددها، ولكن عندما تصل إلى هذا الإنجاز وتنظر إلى ما حققته، الانتصارات والمستوى، ليس فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لقد حققنا إنجازات مذهلة في برشلونة، مذهلة حقاً».

وفاز لاعب وسط برشلونة وإسبانيا السابق بـ 715 مباراة من أصل 999 مباراة أدارها منذ ظهوره الأول مع فريق برشلونة الرديف عام 2007.

وأعرب مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق عن سعادته لأن مباراته الألف على مقاعد البدلاء ستكون بمواجهة غريمه ليفربول الذي تقاسم معه الألقاب الثمانية الأخيرة في الدوري.

وعلّق المدرب الكاتالوني السابق، قائلاً «بالطبع، برشلونة، كان تأثيره على مسيرتي لاعباً ومدرباً، وأكثر من ذلك بكثير واضحاً، وبالطبع، كان بايرن ميونيخ أيضاً خطوة رائعة، لكن ليفربول، وخاصة مع (مدرب الريدز السابق الألماني) يورجن كلوب، كان المنافس الأكبر في إنجلترا، لم يكن هناك منافس أفضل منه».

وسخر جوارديولا من مكانته أفضل مدرب على مر العصور، كما أشار بعض المعلقين، مازحاً بأنهم «محقون تماما» قبل أن يضيف «أحاول أن أجعل فرقنا تلعب بالطريقة التي أراها مناسبة، لم أخن قناعاتي أبداً».

وبعدما استهل مسيرته التدريبية مع برشلونة الرديف عام 2007، تولى جوارديولا الإشراف على الفريق الأول في العام التالي حتى 2012، قبل أن ينتقل إلى بايرن (2013-2016)، ثم إلى السيتي عام 2016 حتى الآن وحقق معه ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) عام 2023، من بين عدة ألقاب.

أنهى السيتي موسم 2023-2024 في المركز الثالث في «البريميرليج» وبسجل خال من الألقاب في جميع المسابقات، علماً أنه يحتل المركز الثاني هذا الموسم قبل استضافة الريدز الأحد، متأخراً بفارق ست نقاط عن أرسنال المتصدر (25 مقابل 19).