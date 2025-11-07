«اليويفا» يكشف عن خطط جديدة لنظام تصفيات كأس العالم وأمم أوروبا



ميلانو (أ ب)



يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» إجراء تغييرات كبيرة على مستوى تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، حيث سيتم الكشف عن هذه التعديلات خلال 6 أشهر، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على أن الشكل الجديد لن يسير على نهج دوري أبطال أوروبا.

وحقق دوري أبطال أوروبا في ثوبه الجديد نجاحاً كبيراً العام الماضي، بمشاركة 36 فريقاً في دور واحد، حيث كانت نتائجه أقل توقعاً مقارنة بالشكل السابق، وواجه باريس سان جيرمان الذي تُوج باللقب لاحقاً، وفريق مانشستر سيتي بطل نسخة 2023، خطر الإقصاء من الجولة الأخيرة من الجولات الثمانية.

وسئل ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في منتدى أعمال كرة القدم بميلانو، عما إذا كان هذا هو النهج الذي سيتم اتباعه أيضاً في تصفيات المنتخبات، التي غالباً ما تشهد تفاوتاً في النتائج وخسائر فادحة للدول الصغيرة، ليرد بحزم «لا» وقبل شهر، كانت هناك تكهنات بأن «اليويفا» يفضل نظام دوري أبطال أوروبا، في بطولة يورو، بعد ذلك جاءت تلميحات تشيفرين في مؤتمر مماثل عقد في لشبونة.

ويراجع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حالياً كيفية تأهل الفرق إلى البطولات الكبرى، وسط قلق من تراجع اهتمام الجماهير والقنوات الناقلة.

وقال تشيفرين: «من السابق لأوانه أن نقول أي شيء محدد، ولا أعرف حتى الآن، لأن لدينا خيارين، ولسنا واثقين مما يجب أن نفعله، لكن من وجه نظر واحدة، هل من المنطقي أن تكون نتيجة مباراة 10 - صفر، ومن وجهة نظر أخرى، هل من المعقول ألا تتأهل هذه الفرق الصغيرة والمتوسطة مطلقاً للعب في أوروبا، نظراً لأنها تضطر للعب مع الفرق الكبرى؟».