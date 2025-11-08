الهلال يتجنب «العثرة» أمام النجمة في «مباراة متقلبة»!



الرياض (رويترز)



تجنب الهلال التعثر أمام مضيفه النجمة، وفاز 4-2 في مباراة متقلبة، أنهاها صاحب الأرض بتسعة لاعبين، بعدما تقدم في النتيجة مرتين في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ورفع فريق المدرب سيموني إنزاجي رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات، متأخراً بنقطة واحدة عن التعاون والنصر المتصدر الذي يواجه نيوم السبت.

وظل النجمة متذيلاً للترتيب بلا أي نقاط.

وتسلّم ياسين بونو حارس الهلال جائزة أفضل حارس في الدوري عن شهر أكتوبر، لكن سعادته لم تستمر طويلاً بعد بداية المباراة، بعدما سجّل لازارو فينيسيوس هدفاً مبكراً للنجمة.

وأخطأ المدافع حسان تمبكتي في التمرير لبونو، ولم يلحق الحارس المغربي بالكرة رغم تقدمه خارج منطقة الجزاء، لتذهب نحو لازارو الذي أطلق تسديدة من مدى بعيد في الشباك الخالية ليتقدم النجمة.

لكن سالم الدوسري أدرك التعادل في الدقيقة العاشرة للهلال، بعدما استقبل تمريرة من متعب الحربي وهيّأها لنفسه وسدد مباشرة في الشباك.

والهدف هو الأول للدوسري (34 عاماً) في الدوري السعودي هذا الموسم.

وقال الدوسري لشبكة ثمانية التلفزيونية: «ثلاث نقاط مهمة قبل فترة التوقف الدولي. نطمح للمزيد».

وفرض الهلال سيطرته بعد ذلك، لكن دفاع النجمة أفسد كل محاولاته، وأطلق روبن نيفيز لاعب الهلال تسديدة قوية من ركلة حرة أبعدها الحارس فيكتور براجا إلى ركلة ركنية قرب الاستراحة لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وقُرب ساعة من اللعب، تلقّى لازارو بطاقة حمراء، بعد العودة لحكم الفيديو المساعد لتدخل عنيف على تمبكتي، ولكن رغم النقص العددي، هز نيفيز شباكه بالخطأ وهو يحاول إبعاد تمريرة عرضية من جواد الياميق قائد النجمة، بعدما مرت الكرة من أمام الحارس بونو في الدقيقة 60.

وأدرك تيو هرنانديز التعادل للهلال بعدها بعشر دقائق، بتسديدة بقدمه اليمنى، بعد تمريرة من الدوسري.

وواصل الهلال الضغط، وحصل ماركوس ليوناردو على ركلة جزاء بعد مخالفة على الياميق، وأثناء استعداد نيفيز لتسديد ركلة الجزاء، عاد الحكم في قراره بعد تدّخل حكم الفيديو، وأشهر البطاقة الحمراء للمدافع المغربي لمنعه فرصة محققة للتسجيل واحتسب ركلة حرة مباشرة.

ولم يتأثر نيفيز بالقرار الجديد، إذ سدد الركلة الحرة بقوة لتصطدم بعبد الإله الشمري ليهز شباكه بالخطأ ويجعل النتيجة 3-2 للهلال.

وقال نيفيز إن التسجيل في شباكه بالخطأ ثم المساهمة في الهدف الثالث هو جزء من كرة القدم.

وقال: «كانت لعبة (الهدف العكسي) خلال جزء بسيط من الثانية، توقّعت أن يلمس بونو الكرة، لكنها اصطدمت بي وهذا يحدث (في كرة القدم)، كان عليّ أن أتخطى ذلك سريعاً، وأيضاً الهدف الذي سجّلته كان به نسبة من الحظ».

واختتم الدوسري أهداف الهلال قرب النهاية، بتسديدة من مدى قريب، بعد خطأ من دفاع النجمة في إبعاد الكرة.