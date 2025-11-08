نوريس «أول المنطلقين» في سباق السرعة بـ «جائزة البرازيل»



ساو باولو (أ ف ب)



ينطلق البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، متصدر ترتيب السائقين، للمرة الأولى هذا العام من المركز الأول للسباق السريع في جائزة البرازيل الكبرى السبت، بعدما هيمن على التجارب التأهيلية.

وسجّل نوريس 1:09.243 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.097 ثانية عن الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (مرسيدس)، و0.185 ثانية عن زميله الأسترالي أوسكار بياستري، بعدما كان انتزع منه صدارة ترتيب السائقين، عقب فوزه في جائزة المكسيك الكبرى قبل أسبوعين.

قال نوريس الذي استعاد الصدارة للمرة الأولى منذ ستة أشهر: «يوم رائع بالنسبة لي، إنها عطلة نهاية أسبوع طويلة، ومن المتوقّع أن يكون الطقس عاصفاً ورطباً، لذا علينا أن نكون مستعدين لذلك».

وخيّب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، الآمال بتسجيله سادس أسرع توقيت على حلبة إنترلاجوس في ساو باولو التي تستضيف الجولة 21 من بطولة العالم ل «الفورمولا-1».

ويحتل فيرستابن المركز الثالث، متأخراً بفارق 36 نقطة عن نوريس (25 عاماً) الذي ارتفعت أسهمه بعدما بات يتقدم بنقطة واحدة عن بياستري في الترتيب (357 مقابل 356)، حيث ستتاح له فرصة تعزيز تفوقه السبت خلال سباق السرعة.

ومن المتوقّع أن تهطل الأمطار السبت على حلبة ساو باولو الأسطورية، ما قد تُحدث تغييراً جذرياً وتُضيف بعض الإثارة إلى سباق غالباً ما يكون مملاً.

وخلف الثلاثي المتصدر، حلّ سائق مرسيدس الآخر البريطاني جورج راسل رابعاً، متفوقاً على الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن) وفيرستابن.