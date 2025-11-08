سابالينكا تضرب موعداً مع ريباكينا في «نهائي الرياض»



الرياض (رويترز)



تغلبت أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً على أماندا أنيسيموفا 6-3 و3-6 و6-3، في معركة ضارية بين لاعبتين من صاحبات الضربات القوية، لتضرب موعداً مع إيلينا ريباكينا في نهائي البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في الرياض، إذ تتطلع كل منهما للقبها الأول في كأس بيلي جين كينح.

ويشهد النهائي بينهما السبت مواجهة تجمع لاعبتين لم تتذوقا طعم الهزيمة في البطولة، لكن سابالينكا التي تأهلت إلى نهائي 2022 تملك الأفضلية، لفوزها على منافستها الكازاخستانية ثماني مرات مقابل خمس هزائم، بما في ذلك فوزها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة قبل عامين.

وقالت سابالينكا قبل خوض تاسع نهائي لها هذا الموسم: «ستكون مباراة قوية أخرى، أشعر أن اليوم كان بمثابة إعداد رائع لمواجهة إيلينا، وأتطلّع لتقديم أقصى ما لدي (في الملعب) في آخر مباريات الموسم والقتال من أجل هذه الكأس الجميلة».

وبعد تبادل مبكر للضربات القوية مع أنيسيموفا، تحولت كفة مباراة إعادة نهائي بطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر الماضي لمصلحة سابالينكا، عندما تقدمت 5-3 وكثفت هجومها الشرس من الخط الخلفي للملعب، لتحسم المجموعة الأولى في ساعة واحدة.

ووجدت بطولة نيويورك، التي أنقذت خمس نقاط لكسر إرسالها في وقت مبكر، نفسها في موقف دفاعي في المجموعة الثانية، بعدما فازت أنيسيموفا بأول أربعة أشواط، وكان الأمر مسألة وقت حتى تتجه المباراة لمجموعة فاصلة.

وأطلقت سابالينكا سلسلة من ضربات الإرسال الساحقة لتدرك التعادل 3-3 في المجموعة الثالثة، ثم كسرت إرسال منافستها في الشوط التالي بضربة خلفية قوية وناجحة، قبل أن تنجو من بعض اللحظات العصيبة في النهاية لتتخلص من منافستها الأميركية.

وأضافت لاعبة روسيا البيضاء: «إنها دائماً تدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أداء، وبصراحة لم أكن لاهتم إذا خسرت هذه المباراة، لعبنا مباراة مذهلة وكل منا يستحق التأهل للنهائي، كان قتالاً رائعاً، سعيدة للغاية بالفوز، أبلغت أماندا أنها يجب أن تكون فخورة بموسمها».

في وقت سابق، عوّضت ريباكينا تأخرها بمجموعة لتتغلب على جيسيكا بيجولا 4-6 و6-4 و6-، 3 لتبلغ النهائي بسجلّ مثالي في ملعب جامعة الملك سعود الرياضية.

وضاعفت بيجولا من قوتها بعد تبادل مبكر لكسر الإرسال في المجموعة الافتتاحية، إذ تقدمت وصيفة بطلة 2023 بسهولة 4-2، عندما بدا أن ريباكينا تفتقد الدقة بسبب مشكلة في الكتف تعرضت لها أثناء الإحماء في اليوم السابق.

وقالت ريباكينا: «كانت معركة صعبة، من الصعب دائماً اللعب أمام جيسيكا وقد بدأت بشكل جيد للغاية، كانت المباراة سريعة جداً وكسرت إرسالي، ولم يكن من السهل العودة للمباراة، سعيدة لأنني تمكّنت من استعادة قوتي في المجموعة الثانية والفوز بعد معركة من ثلاث مجموعات».

وأنهت اللاعبة الأميركية (31 عاماً) المجموعة الأولى سريعاً بفضل الخطأ السهل رقم 25 من ريباكينا، لكن حدث تحول مفاجئ في الزخم في المجموعة التالية عندما وجدت بيجولا نفسها متأخرة 1-4 وتواجه خطر صعوبة تعويض فارق الأشواط.

واستعادت بيجولا إيقاعها وضغطت بقوة في محاولتها لإدراك التعادل في المجموعة الثانية، لكن ريباكينا ردت بقوة في الشوط العاشر لتفرض على منافستها خوض مجموعة فاصلة، حيث تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مرة أخرى في معركة صعبة.

وفي نهاية الشوط الثامن، سددت بيجولا ضربة أمامية في الشبكة لتمنح التقدم مجدداً لريباكينا التي حافظت على هدوئها في الشوط التالي لتحسم الفوز وتظل من دون هزيمة في البطولة.

وأضافت ريباكينا التي أطلقت 15 ضربة إرسال ساحقة: «إرسالي ساعدني عندما كنت بحاجة له، كنت أحاول التركيز على كل نقطة عندما خضنا ضربات متبادلة صعبة، في النهاية نجحت في الأداء بقوة أكثر قليلاً لأتمكن من الفوز».