الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب مارسيليا يتفهم الإحباط والغضب!

مدرب مارسيليا يتفهم الإحباط والغضب!
8 نوفمبر 2025 10:08

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مارسيليا ينتزع الصدارة في فرنسا
إنريكي: سان جيرمان لن يتسرع في التعاقدات


قال الإيطالي روبرتو دي تشيربي، المدير الفني لفريق أولمبيك مارسيليا، إنه يتفهم الإحباط والغضب من تراجع مستوى فريقه، لكنه دعا إلى الاتحاد والهدوء في سعي الفريق للعودة لصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مارسيليا تعادل مع آنجيه 2-2 في الدوري الفرنسي، ثم خسر أمام أتالانتا الإيطالي بهدف يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي لم تحسّن الأجواء في ملعب «فيلودروم».
وقال دي تشيربي في مؤتمر صحفي: «يجب أن تكون صافي الذهن بشكل كافٍ لتتفهم الموقف، وأنه ليس سهلاً في مارسيليا، اللاعبون هادئون، لكنهم غاضبون من تلك الهزيمة».
وأضاف: «نمر بلحظات عديدة مثل هذه في الموسم، يجب عليك أن تتعامل مع الأمر وأن يواصل الفريق اتحاده».
وتابع مدرب مارسيليا: «إنها لحظة صعبة لأننا لم نلعب بشكل جيد، الخسارة أمام أتالانتا والتعادل مع أنجيه أغضبنا كثيراً».
وأوضح: «لدينا العديد من اللاعبين المصابين، لكن يجب علينا التركيز والتوازن».

 

الدوري الفرنسي
مارسيليا
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أتالانتا
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©