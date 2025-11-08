مدرب مارسيليا يتفهم الإحباط والغضب!



باريس (د ب أ)



قال الإيطالي روبرتو دي تشيربي، المدير الفني لفريق أولمبيك مارسيليا، إنه يتفهم الإحباط والغضب من تراجع مستوى فريقه، لكنه دعا إلى الاتحاد والهدوء في سعي الفريق للعودة لصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مارسيليا تعادل مع آنجيه 2-2 في الدوري الفرنسي، ثم خسر أمام أتالانتا الإيطالي بهدف يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي لم تحسّن الأجواء في ملعب «فيلودروم».

وقال دي تشيربي في مؤتمر صحفي: «يجب أن تكون صافي الذهن بشكل كافٍ لتتفهم الموقف، وأنه ليس سهلاً في مارسيليا، اللاعبون هادئون، لكنهم غاضبون من تلك الهزيمة».

وأضاف: «نمر بلحظات عديدة مثل هذه في الموسم، يجب عليك أن تتعامل مع الأمر وأن يواصل الفريق اتحاده».

وتابع مدرب مارسيليا: «إنها لحظة صعبة لأننا لم نلعب بشكل جيد، الخسارة أمام أتالانتا والتعادل مع أنجيه أغضبنا كثيراً».

وأوضح: «لدينا العديد من اللاعبين المصابين، لكن يجب علينا التركيز والتوازن».