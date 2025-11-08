الدوسري يتحدث عن الترشح لـ «جوائز الفيفا»



الرياض (د ب أ)



أعرب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عند سعادته بقيادة فريقه للفوز الثمين على النجمة في الدوري، مؤكداً أن هذا الفوز مهم للغاية قبل فترة التوقف الدولي.

وقاد الدوسري فريق الهلال للفوز على مضيفه النجمة 4-2 في المباراة التي جرت ضمن الجولة الثامنة من دوري السعودي للمحترفين.

وتعليقاً على ترشُّحه لجائزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في حفل «ذا بيست»، قال الدوسري إنه سعيد كونه أول سعودي يترشح لجوائز «الفيفا»، مؤكداً أن طموحاته بلا حدود.

وأضاف الدوسري أن ما حققه سابقاً من ألقاب فردية أصبحت من الماضي، مشيراً إلى أنه لا يزال لديه العديد من الطموحات والأهداف.

وتم ترشيح الدوسري في القائمة المختصرة لأفضل المهاجمين في التشكيل المثالي للعام.