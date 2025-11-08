الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدوسري يتحدث عن الترشح لـ «جوائز الفيفا»

الدوسري يتحدث عن الترشح لـ «جوائز الفيفا»
8 نوفمبر 2025 10:30

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأهلي يتفوق على الاتحاد في «قمة جدة»
ريباكينا تفاجئ سابالينكا في الرياض


أعرب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عند سعادته بقيادة فريقه للفوز الثمين على النجمة في الدوري، مؤكداً أن هذا الفوز مهم للغاية قبل فترة التوقف الدولي.
وقاد الدوسري فريق الهلال للفوز على مضيفه النجمة 4-2 في المباراة التي جرت ضمن الجولة الثامنة من دوري السعودي للمحترفين.
وتعليقاً على ترشُّحه لجائزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في حفل «ذا بيست»، قال الدوسري إنه سعيد كونه أول سعودي يترشح لجوائز «الفيفا»، مؤكداً أن طموحاته بلا حدود.
وأضاف الدوسري أن ما حققه سابقاً من ألقاب فردية أصبحت من الماضي، مشيراً إلى أنه لا يزال لديه العديد من الطموحات والأهداف.
وتم ترشيح الدوسري في القائمة المختصرة لأفضل المهاجمين في التشكيل المثالي للعام.

 

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
سالم الدوسري
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©