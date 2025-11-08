الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

26 لاعباً في قائمة السعودية لـ «دولية» الإمارات

26 لاعباً في قائمة السعودية لـ «دولية» الإمارات
8 نوفمبر 2025 10:37

الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
30 مهندساً إماراتياً يقودون مهمة  القمر الاصطناعي العربي «813»


يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً في الدورة الدولية الودية بالإمارات، من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدّة.
وتضم الدورة الدولية، إلى جانب أخضر 23 عاماً، منتخبات الإمارات المستضيف، وقطر، والعراق، وتونس، وسنغافورة.
واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو 26 لاعباً، هم حامد يوسف، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، سعود هارون، مبارك الراجح، محمد برناوي، عبدالرحمن العبيد، سليمان هزازي، مشعل العلائلي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، راكان الغامدي، فيصل الصبياني، فارس الغامدي، عبدالعزيز الفرج، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العليوة، همام الهمامي، ماجد عبدالله، طلال حاجي، ثامر الخيبري، عبدالعزيز العثمان، عبدالله رديف.
ويفتتح «أخضر 23» مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة تونس 12 نوفمبر، ثم يلاقي منتخب العراق بعدها بثلاثة أيام، ويختتم الأخضر 18 نوفمبر مشاركته في الدورة بمواجهة قطر.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقرر انطلاقها يناير المقبل، وإلى جانبه في المجموعة فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.

الإمارات
السعودية
كأس آسيا
الرياض
جدة
قطر
العراق
تونس
سنغافورة
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©