26 لاعباً في قائمة السعودية لـ «دولية» الإمارات

الرياض (د ب أ)



يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً في الدورة الدولية الودية بالإمارات، من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدّة.

وتضم الدورة الدولية، إلى جانب أخضر 23 عاماً، منتخبات الإمارات المستضيف، وقطر، والعراق، وتونس، وسنغافورة.

واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو 26 لاعباً، هم حامد يوسف، تركي بالجوش، أحمد أبو راسين، أحمد الجليدان، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، سعود هارون، مبارك الراجح، محمد برناوي، عبدالرحمن العبيد، سليمان هزازي، مشعل العلائلي، عبدالملك العييري، عباس الحسن، راكان الغامدي، فيصل الصبياني، فارس الغامدي، عبدالعزيز الفرج، عبدالكريم دارسي، عبدالعزيز العليوة، همام الهمامي، ماجد عبدالله، طلال حاجي، ثامر الخيبري، عبدالعزيز العثمان، عبدالله رديف.

ويفتتح «أخضر 23» مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة تونس 12 نوفمبر، ثم يلاقي منتخب العراق بعدها بثلاثة أيام، ويختتم الأخضر 18 نوفمبر مشاركته في الدورة بمواجهة قطر.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقرر انطلاقها يناير المقبل، وإلى جانبه في المجموعة فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.