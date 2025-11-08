الاتحاد الدولي يمنح الفجيرة «العلامة الكاملة» لاستضافة «مونديال القوة البدنية»

الفجيرة (الاتحاد)



أعرب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن سعادته لاستضافة الإمارات للنسخة المقبلة لبطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة خلال يونيو 2026، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تحرص على أن تقدم نسخة مثالية واستثنائية للمونديال في جميع الجوانب، خاصة أن إمارة الفجيرة سبّاقة باستضافة وتنظيم البطولات، لما تضم من بنية تحتية رفيعة المستوى.

وأشار الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، إلى أن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية باشر استعداداته مبكراً، وسيكون جاهزاً قبل وقت كافٍ من انطلاق المنافسات، وجاء ذلك خلال تفقّد وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوة البدنية الاستعدادات الجارية لاستضافة وتنظيم بطولة العالم، وضم الألماني ديتمار وولف والأسترالي بيوتر هو، والإيراني فرشاد سلطاني، والمهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومحمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وبطل العالم بالقوة البدنية، ومحمد بن ناصر، ممثل وزارة الرياضة في المنطقة الشرقية، والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك.

ومنح وفد الاتحاد الدولي العلامة الكاملة لاستضافة الفجيرة لبطولة العالم للقوة البدنية «الفجيرة 2026»، مثمّناً رؤية اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لاستضافة وتنظيم المونديال المقبل، والذي سيكون بطولة استثنائية بمشاركة أكثر من 1000 رياضي من 146 دولة.