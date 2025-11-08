الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بيرهوف يدعم فكرة إقامة مباريات «البوندسليجا» خارج ألمانيا!

بيرهوف يدعم فكرة إقامة مباريات «البوندسليجا» خارج ألمانيا!
8 نوفمبر 2025 14:33

 
برلين (د ب أ)

يعتقد أوليفر بيرهوف، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، أنه يتعين على رابطة الدوري الألماني (البوندسليجا) أن تدرس إقامة مباريات خارج ألمانيا لتعزيز العوائد المالية، رغم توقّع حدوث ردود فعل سلبية من الجماهير.
لطالما أقامت رابطة دوري كرة القدم الأميركية مباريات خارج أميركا لسنوات، كما تخطّط رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم لإقامة مباراة في أستراليا في فبراير المقبل. أما رابطة الدوري الإسباني، فاضطرت للتخلي عن فكرة إقامة مباراة في ميامي بسبب ضغوط الجماهير واللاعبين.
وقال بيرهوف في حدث استضافته صحيفة «بيلد» ورابطة دوري كرة القدم الأميركية: «إذا أردت أن تكسب أسواقاً جديدة أو زيادة العائد المالي، وبالتالي على الأرجح لن تتمكن من فعل الكثير في بلادنا، في بعض الحالات النادرة، أعتقد أنه يمكن القيام بذلك».
وأوضح مسؤولو الرابطة، إلى جانب إدارة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، أنهم لا يفكرون في إقامة المباريات خارج ألمانيا.
ولكن بيرهوف، الذي لعب أغلب فترات مسيرته في إيطاليا، وكان مديراً لمنتخب الرجال الألماني، يعتقد أنه لا ينبغي التقليل من شغف الجماهير الأجنبية.
وقال:«يريدون رؤية نجومنا، بالطبع، الأمر صعب في ظل أجندة كرة القدم المزدحمة، لكنني عموماً لا أعارض الفكرة من البداية».

