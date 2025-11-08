جوارديولا: إيقاف أرسنال «شبه مستحيل»!



لندن (د ب أ)



اعترف جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بأنه يبدو أن إيقاف أرسنال «شبه مستحيل»، ولكنه يدرك جيداً أن البطولات لا تُحسم في نوفمبر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي يواجه اختباراً صعباً، عندما يواجه حامل اللقب ليفربول الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد المباراة هامة للفريقين، حيث يسعيان لمواصلة الضغط على أرسنال في قمة جدول الترتيب.

وقال جوارديولا: «إذا استمروا بهذه الطريقة، يلعبون مباريات، لا يستقبلون أهدافاً، ولا حتى يوجد فرصة واضحة، ويستمرون في الفوز».

وأكمل: «يا إلهي، سيكون هذا شبه مستحيل، ولكن دائماً تتوقع أن تكون أفضل وأن بإمكانهم فقدان النقاط، كل ما يمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا لنكون قريبين منهم». وأضاف: «يجب أن يأتوا إلى هنا، وهناك العديد من الأشياء في الموسم سنواجهها».

وأكد: «ما يفعلونه على مدار الموسمين أو الثلاثة الماضيين أمر استثنائي، في كل مرة يبدو أنهم أقرب إلى الفوز باللقب».

وأكمل: «ولكننا ما زلنا في مطلع نوفمبر، ولا يفوز أي شخص بلقب مطلع نوفمبر، يمكنك أن تفقده، ولكن لا يوجد من يفوز بلقب».