الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا: إيقاف أرسنال «شبه مستحيل»!

جوارديولا: إيقاف أرسنال «شبه مستحيل»!
8 نوفمبر 2025 14:38

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أرسنال يتعثر بتعادل مثير في معقل سندرلاند
إيفرتون يعود إلى الانتصارات بثنائية في شباك فولهام


اعترف جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بأنه يبدو أن إيقاف أرسنال «شبه مستحيل»، ولكنه يدرك جيداً أن البطولات لا تُحسم في نوفمبر.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي يواجه اختباراً صعباً، عندما يواجه حامل اللقب ليفربول الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتُعد المباراة هامة للفريقين، حيث يسعيان لمواصلة الضغط على أرسنال في قمة جدول الترتيب.
وقال جوارديولا: «إذا استمروا بهذه الطريقة، يلعبون مباريات، لا يستقبلون أهدافاً، ولا حتى يوجد فرصة واضحة، ويستمرون في الفوز».
وأكمل: «يا إلهي، سيكون هذا شبه مستحيل، ولكن دائماً تتوقع أن تكون أفضل وأن بإمكانهم فقدان النقاط، كل ما يمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا لنكون قريبين منهم». وأضاف: «يجب أن يأتوا إلى هنا، وهناك العديد من الأشياء في الموسم سنواجهها».
وأكد: «ما يفعلونه على مدار الموسمين أو الثلاثة الماضيين أمر استثنائي، في كل مرة يبدو أنهم أقرب إلى الفوز باللقب».
وأكمل: «ولكننا ما زلنا في مطلع نوفمبر، ولا يفوز أي شخص بلقب مطلع نوفمبر، يمكنك أن تفقده، ولكن لا يوجد من يفوز بلقب».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
ليفربول
أرسنال
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©