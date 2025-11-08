الحمرية يكشف عن شعار كأس آسيا للشراع الحديث



أبوظبي (الاتحاد)



كشف نادي الحمرية عن شعار كأس آسيا للشراع الحديث للشباب، المقررة من 25 إلى 30 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

وقال سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة المنظمة، إن تصميم الشعار أخذ بعين الاعتبار المزج بين هوية النادي البحرية وروح الشباب.

وأكد الخيال أن شعار الكأس الآسيوية، مستوحى من البحر والشمس، ويبرز بشكل واضح الفئة المشاركة، من خلال تضمنه لفئتي «ILCA» و«Optimist».

وأشار إلى أن الشعار يمثّل رسالة واضحة بأن النادي، بالتعاون مع الاتحاد ومجلس الشارقة الرياضي، يعمل على توفير بيئة رياضية متطورة تواكب رؤية الدولة في تعزيز المشاركة الشبابية والارتقاء بالرياضة والرياضيين.

