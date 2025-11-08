الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميامي هيت يدمر هورنتس في «ربع» مباراة!

ميامي هيت يدمر هورنتس في «ربع» مباراة!
8 نوفمبر 2025 14:46

 
نيويورك (رويترز)

أحرز نورمان باول 25 نقطة ليقود ميامي هيت، الذي سجّل أكبر عدد من النقاط في تاريخه الممتد على مدار 38 موسماً خلال ربع واحد، ليفوز 126-108 على ضيفه تشارلوت هورنتس في كأس دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
سجّل ميامي رقماً قياسياً بلغ 53 نقطة في الربع الأول، وهو ثاني أعلى رقم يُسجل في ربع واحد في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وبلغت نسبة النجاح في التسديد 67.7 بالمئة، وقدّم هيت 13 تمريرة حاسمة، ولم يفقد الكرة خلال هذا الربع.
أنهى جيمي جاكيز المباراة بتسجيل 18 نقطة، وتقديم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، والاستحواذ على ثماني كرات مرتدة لمصلحة ميامي.
وخاض ميامي المباراة، وهو يحتل المركز الرابع في متوسط التسجيل في الدوري، وغاب عنه نجماه بام أديبايو بسبب إصابة في إصبع القدم، وتايلر هيرو للإصابة في الكاحل.
وسجّل كون نوبل لاعب تشارلوت أكبر عدد من النقاط في المباراة، وفي رصيده هذا الموسم وهو 30 نقطة.
وساهم زميله في الفريق تري مان بإضافة 20 نقطة، والاستحواذ على تسع كرات مرتدة وتقديم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.
وفي مباراة أخرى، سجل كل من إيزايا هارتنشتاين وشاي جيلجوس-ألكسندر أكثر من 30 نقطة معاً لأول مرة، وحقق أجاي ميتشل ثاني أكبر عدد من الأرقام المزدوجة في مسيرته ليسحق أوكلاهوما سيتي ثاندر مضيفه سكرامنتو كينجز 132-101.
وأحرز هارتنشتاين أكبر عدد من النقاط في مسيرته برصيد 33 نقطة واستحوذ على الكرة 19 مرة، وهو العدد الأكبر في المباراة، بينما سجّل جيلجوس-ألكسندر 30 نقطة، مما ساعد ثاندر على التعافي من خسارته الوحيدة هذا الموسم يوم الأربعاء في بورتلاند.
وأضاف ميتشل 18 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، وهو أعلى رقم في مسيرته.
وأحرز راسل وستبروك 24 نقطة، وقدم تسع تمريرات حاسمة، واستحوذ على الكرة ست مرات لمصلحة كينجز الذي خسر أمام حامل اللقب للمرة الثانية هذا الموسم.

