الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

محمد صلاح يقود «الفراعنة» في «دولية العين»

محمد صلاح يقود «الفراعنة» في «دولية العين»
8 نوفمبر 2025 14:51

 
مراد المصري (أبوظبي)

يقود محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، منتخب مصر في مشاركته المقبلة في كأس العين الدولية لكرة القدم، والتي تقام بمشاركة إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر أيضاً، من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري على استاد هزاع بن زايد.
وأعلن حسام حسن مدرب «الفراعنة»، عن قائمة المنتخب المشارك في كأس العين الدولية، والتي تضم أيضاً محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، ومروان عطية، وحمدي فتحي، ومهند لاشين، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومحمود حسن تريزيجية، وإبراهيم عادل، ومروان عثمان، وعمر مرموش، وأحمد سيد زيزو، ومحمود عبد الحفيظ زلاكة، وأسامة فيصل، وصلاح محسن ومصطفى محمد.

