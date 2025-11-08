عمر الحمادي ومي المدني يحملان علَم الإمارات في افتتاح «ألعاب التضامن الإسلامي»



الرياض (الاتحاد)



حمل السباح عمر الحمادي، والرباعة مي المدني، علَم الإمارات في حفل افتتاح «النسخة السادسة» من ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها السعودية إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة يتنافسون في 25 لعبة.

وحضر الحفل الذي أقُيم في ميدان الجنادرية بالرياض، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وناصر التميمي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.



وتشارك الإمارات في الدورة بـ 14 رياضة، تتضمن الجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والمواي تاي، والتايكواندو، وألعاب القوى، والسباحة، والفروسية، والدواثلون، والمبارزة، ورفع الأثقال، والألعاب الإلكترونية، والهجن، إضافة إلى رفع الأثقال لأصحاب الهمم، ويضم الوفد 71 لاعباً ولاعبة.

وشاركت الإمارات في جميع النسخ السابقة، وحصدت 23 ميدالية، وجاء الحصاد الأكبر في الدورة الأخيرة بتركيا، وشهدت أيضاً إحراز الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ الدولة بدورات التضامن الإسلامي، عن طريق الدراج أحمد المنصوري في المضمار.

وشاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ومحمد بن درويش، وشهد اختيار ماليزيا لاستضافة «النسخة السابعة».