إنريكي: سان جيرمان لن يتسرع في التعاقدات



باريس (أ ف ب)



أكد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، أنه «لا يجب التسرع» لإجراء تعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية، رغم إصابة عدد من لاعبيه الأساسيين، بينهم أفضل لاعب في العالم عثمان ديمبلي، المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو منديش.

وسيغيب الثلاثي لعدة أسابيع، بعد تعرضهم لإصابات خلال الهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-2 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصيب ديمبلي في ربلة الساق ويحتاج إلى «بضعة أسابيع» من العلاج، بحسب ما أعلن بطل أوروبا.

أما حكيمي، فقد تعرض لالتواء شديد في الكاحل الأيسر وسيغيب أيضاً أسابيع عدة، فيما أصيب منديش بالتواء في الركبة اليسرى.

ويحل باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي، ضيفا على ليون الأحد.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي قبل المباراة «نحن دائماً منفتحون على فرص التعاقد، لكن لا يوجد استعجال، لا حاجة للتسرع».

وتضاف غيابات الثلاثي إلى قائمة إصابات متزايدة، تشمل أيضاً ديزيريه دويه، الذي خرج مصاباً من مباراة الدوري أمام لوريان الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في الفخذ.

وأضاف الإسباني «كل شيء يجب أن يكون مخططاً، لا توجد مشكلة، إنها إصابات بالطبع، لكن كل الفرق تعاني منها، نحن هادئون ومسترخون، ولسنا قلقين».

وركّز إنريكي على الجوانب الإيجابية لهذه «البداية غير المعتادة» للموسم «كل صعوبة تتيح فرصة لمنح وقت لعب للاعبين آخرين».

وقد يخوض الجناح الكوري الجنوبي، لي كانج-إن، مباراته رقم 100 مع باريس سان جيرمان الأحد.

في المقابل، أعلن مدرب ليون، البرتغالي باولو فونسيكا، أن الشك يحوم حول مشاركة قائد الفريق كورنتان توليسو بسبب إصابة في العضلة الخلفية.

وقال فونسيكا «سنرى إن كان بإمكانه اللعب، لكن لدي شكوكي، من الخطير إشراكه، لا أريد خسارته في المباريات المقبلة».

كما سيغيب صانع الألعاب التشيكي بافل شولتس، هداف ليون، بسبب إصابة في العضلة الخلفية أيضاً.

ويتصدر سان جيرمان الترتيب بفارق نقطتين عن مارسيليا، فيما يحتل ليون المركز السادس بفارق أربع نقاط عن المتصدر.