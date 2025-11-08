الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

111 رامياً يشاركون في بندقية «308 منظار»

111 رامياً يشاركون في بندقية «308 منظار»
8 نوفمبر 2025 19:56


مصفوت (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، مشاركة 111 رامياً في منافسات بندقية «308 منظار»، ضمن الجولة الثالثة في نادي مصفوت للرماية والفروسية.
وأكدت اللجنة أن المنافسات شهدت مستويات قوية من المشاركين، للوصول إلى المراكز الأولى، بما يعزز نجاح الفعاليات وسط إقبال كبير من الرماة على المشاركة.
وأشارت إلى اختتام منافسات رماية السكتون لفئة كبار المواطنين، وسط منافسة قوية أسفرت عن 10 فائزين سيتم تكريمهم في اليوم الختامي للجولة بنادي مصفوت للرماية والفروسية.
ودعت اللجنة جميع المشاركين في الجولة الأخيرة لفئة فرق إسقاط الصحون، لاستكمال جميع إجراءات التدقيق والتسجيل في الساعة الثامنة صباح اليوم، لضمان مشاركتهم وسلاسة سير المنافسات.
وأشارت إلى انطلاق مراسم التتويج لعدد 10 رماة في فئات المسدس «9 ملم»، والسكتون لكبار المواطنين، وفئة بندقية «308 منظار»، وفرق «إسقاط الصحون» في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وضرورة حضور جميع الفائزين قبل نصف ساعة من بدء الفعاليات الختامية.

الإمارات
مصفوت
الرماية
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©