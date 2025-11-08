مدرب مانشستر يونايتد.. «إحباط وحسرة»!



لندن (د ب أ)



بدا البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، محبطاً بعد التعادل 2-2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح أموريم عبر قناة (تي إن تي سبورتس) عقب اللقاء: «خلال المباراة، شعرنا أن الفوز ونقاط المباراة الثلاث في متناولنا، ولكن بعد كل ما حدث، والاضطرار لاستبدال هاري ماجواير وكاسيميرو، واستقبالنا هدفين، نجحنا في التسجيل مجدداً، وخرجنا بنقطة».

أضاف: «عندما لا نفوز يجب ألا نخسر، وهذا ما حققناه مجدداً، بإمكاننا التطور كثيراً على المستوى الجماعي، لأن اليوم كان يومنا للفوز بهذه المباراة».

وواصل: «يجب أن نراجع أنفسنا، لقد افتقدنا للضغط بالقوة مع شعور بالاسترخاء، ويجب أن ندرك أنه حال اتسمنا بالشجاعة سنكون قادرين على حسم المباراة».

استدرك المدرب البرتغالي: «لكن من الوارد أن يتذبذب الأداء، ويكون الشوط الأول أفضل من الثاني، ولكننا نؤمن على قدرتنا على تسجيل الأهداف حتى اللحظة الأخيرة». وأشاد أموريم بحارس مرمى الفريق، سين لامنس، قائلاً: «إنه يقدم أداءً مميزاً، ويدرك أن كرة القدم عامرة بالمتغيرات، ولكن عليه تجاوز أي شيء، ويركز مع كل مباراة جديدة».

وأتم روبن أموريم: «أشعر ببعض الإحباط، لكنني فخور أيضاً برد فعل اللاعبين بعد الهدف الثاني لتوتنهام، إننا نسير في طريق طويل لنكون فريقاً قوياً، نحن في البداية، وأمامنا الكثير لنفعله».